科技部、财政部联合发文
十大举措提升企业创新能力
2022年08月17日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月16日电 （记者赵永新）科技部、财政部日前发布两部门联合制定的《企业技术创新能力提升行动方案（2022—2023年）》（以下简称《方案》），从10个方面进一步加强企业技术创新。
《方案》要求，到2023年底，一批惠企创新政策落地见效，创新要素加速向企业集聚，各类企业依靠科技创新引领高质量发展取得积极成效，一批骨干企业成为国家战略科技力量，一大批中小企业成为创新重要发源地，形成更加公平公正的创新环境。
《方案》制定了支持企业加强技术创新的十大举措：推动惠企创新政策扎实落地、建立企业常态化参与国家科技创新决策的机制、引导企业加强关键核心技术攻关、支持企业前瞻布局基础前沿研究、促进中小企业成长为创新重要发源地、加大科技人才向企业集聚的力度、强化对企业创新的风险投资等金融支持、 加快推进科技资源和应用场景向企业开放、加强产学研用和大中小企业融通创新、提高企业创新国际化水平。
《方案》要求，2022年9月底前，各部门、各地方制定贯彻落实行动方案的工作计划，细化任务安排和职责分工；2022年底前，各部门、各地方结合实际制定出台具体的落实举措，推出一批可操作的行动抓手和政策工具；2023年底前，推动各项举措全面落地见效。
《 人民日报 》（ 2022年08月17日 02 版）
(责编：胡永秋、袁勃)
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