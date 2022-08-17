新华社北京8月16日电 科技部、中央宣传部、中国科协共同编制的《“十四五”国家科学技术普及发展规划》，作为“十四五”科技创新领域专项规划之一，于8月16日正式公布。规划明确，到2025年，公民具备科学素质的比例超过15%，多元化科普投入机制基本形成，创建一批全国科普教育基地……

为落实党中央、国务院有关决策部署，推进新时代科普事业发展，本次编制的规划明确了“十四五”时期国家科学技术普及发展的指导思想、主要目标、重要任务和保障措施。

规划指出，“十四五”科普发展的总体目标是：科普在贯彻落实创新驱动发展战略、推动科技创新发展过程中的作用显著提升，科普法规、政策、工作体系更加健全，全社会共同推动科普的氛围加快形成，科普公共服务覆盖率和科研人员科普参与率不断提高，我国公民具备科学素质的比例显著提升。

规划强调，面对新形势、新任务、新要求，根据发展目标，“十四五”期间重点实施强化新时代科普工作价值引领功能、加强国家科普能力建设、推动科普工作全面发展、推动科学普及与科技创新协同发展、抓好公民科学素质提升工作、开展科普交流与合作等6项重要任务。

值得注意的是，规划明确了开展群众性科普活动具体举措，如组织科技活动周、全国科普日、公众科学日、科技工作者日等国家重大科普示范活动。服务乡村振兴战略，组织实施文化科技卫生“三下乡”、科技特派团、科技特派员、科技专家和致富能手下乡等农村科普活动。

数据显示，“十三五”期末，具备科学素质的公民比例已达到10.56%，实现“十三五”科普规划确定的超过10%目标；科普经费投入稳定增长，2020年，全社会科普经费筹集额171.72亿元，比2015年增长21.6%。

《 人民日报 》（ 2022年08月17日 04 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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