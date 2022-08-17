农产品出岛“不断线” 管控区供应“不断链”
海南强化重要物资保供保通
本报海口8月16日电 （记者赵鹏、孙海天）8月11日，海南首次启动政府包机运输，协调保障3181箱近2亿尾虾苗顺利出岛，为10余家水产企业及时纾困。近日，海南省还对装载鲜活农产品的进岛车辆和重要医疗、生活等物资的进出岛车辆实施免费过海政策，确保稳产保供“不断线”。目前，海南省生活必需品供应充足，价格总体稳定，市场秩序良好。
疫情发生以来，海南省委省政府千方百计保障重要农产品等物资流通。为此，海南省专门出台《海南省鲜活农产品应急航空运输保障机制》，通过政策兜底保障，打通特殊时期鲜活农产品航空出岛运输的堵点，确保农产品出岛“不断线”。其中，由省农业农村厅帮助垫付包机兜底费用及地面装机操作费用，省相关部门协调安排海口至南京3个航班保障亿尾虾苗出岛。
为做好管控工作，海南不断增强保供力量、优化流程，全力抓好生活物资保障工作。目前海南省商务厅已公布首批70家省级保供“白名单”企业，确保全省八大类生活必需品货源充足。海口加强市级储备粮巡查和粮油保障，指导承储企业提前做好与粮油加工企业的对接工作，保证应急加工、随时投放；三亚市德航供销电商平台进行电商无接触配送工作，既满足市民对生活物资的日常需求，又助力农户在疫情期间也能有稳定收入。
为保障全岛供应“不断链”，海南在实施免费过海政策的同时，还制定进岛物资运输车辆和司机安全保障服务方案，启用海南省重点物资运输车辆通行证。截至8月14日，全省累计发放货车通行证超10万张。省大数据管理局开发“保供人员身份”标识模块，保障配送人员通行，全省各行业持电子通行证的保供人员共计12万多人。
按照海南省委统一部署，省发展改革委牵头成立“双统筹”工作专班，建立24小时工作值班制度，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，按日调度保供稳价、经济运行、项目投资、园区生产和安全生产等工作。建立企业服务微信群，及时解决园区和企业生产因疫情造成的困难，最大限度减少园区受疫情影响造成的损失。
《 人民日报 》（ 2022年08月17日 05 版）
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