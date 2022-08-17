本报广州8月16日电 （记者罗艾桦）为率先构建数据要素市场化配置改革的先行区和创新高地，广东省近日发布区县级数据要素市场化配置改革行动方案，并对首批“数据经纪人”进行授牌。

“数据经纪人”是指在政府的监管下具备开展数据经纪活动资质的机构，需具备生态协同能力、数据运营能力、技术创新能力、数据安全能力和组织保障能力，能够将初始数据加工为需求方可以使用的定制化数据，同时以专业性保障数据安全。

据介绍，“数据经济人”主要担负3方面职责：一是受托行权，即数据拥有者可以授权数据经纪人行使权力；二是风险控制，在数据流通交易过程中起到中介担保作用；三是价值挖掘，挖掘数据要素价值，充当数据价值发现者、数据交易组织者、交易公平保障者、交易主体权益维护者等多重角色。

《 人民日报 》（ 2022年08月17日 10 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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