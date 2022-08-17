本报记者 李心萍

图①：中通快递临沂兰山区澳龙网点快递小哥上门取件。

张 欣摄（人民视觉）

图②：中通快递广州转运中心自动化分拣线。

张 欣摄（人民视觉）

3月份，快递业日均业务量为2.75亿件；4月10日，受国内疫情多点散发影响，业务量降至2.42亿件；5月6日，随着一系列物流保通保畅政策出台落地，业务量迅速恢复至3.15亿件……上半年，我国快递业务量达512.2亿件，同比增长3.7%，快递服务支撑的网上商品零售额占社会消费品零售额的比重超过1/4。

从部分网点暂停运营、网络受阻、快件积压，到很快实现“V”形反弹，我国快递业展现出强大的韧性。让我们跟随一票快件从山东临沂市抵达广东广州市，感受沿途变化，倾听从业者讲述行业复苏故事。

时间：8月4日12时30分

地点：中通快递临沂兰山区澳龙网点

静态管理无法揽件，就做民生物资配送，疫情防控形势好转了，直接进场服务

“孔哥，我回来了。今天，满车！”8月4日中午12时30分左右，揽件员杨桂勇一下车，就给中通快递临沂兰山区澳龙网点负责人孔钢领汇报今天的揽件成果。尾号7174的快件也在其中，被顺利揽收后来到网点等待分拣、发车。

“来临沂，逛商城，每店停留1分钟，不吃不喝40多天才能逛完。”林立的商铺、繁忙的物流，44家电商园区，11.79万户电商卖家，让临沂的快递业务量排名闯入全国前20名，在北方城市里仅次于北京、郑州。

孔钢领网点所在的兰山区，是临沂商城中心区域。这里聚集了87个专业批发市场，能提供27个大类6万多种商品，拥有2000多条物流线路，可以通达全国所有县级以上城市。

每天早上8时，孔钢领都会准时派出20名揽件员，到重点服务的6个批发市场取件。一天下来，平均能揽收快件7万至8万票，遇上“618”“双11”等高峰期，甚至能达到12万票。覆盖范围只有几平方公里的小网点，养活了60多人及背后的家庭。

7月6日，兰山区出现疫情，批发市场被迫关停，部分小哥只能居家，孔钢领的网点业务陷入停滞。

“人手最紧的时候，35个快递小哥中，只有7个可以正常上岗。”孔钢领说，批发市场关闭后，揽件基本无法进行。那时，孔钢领满脑子想的都是，除了等待，自己还能干些什么？

关键时刻，临沂市邮政管理局的工作人员带来一个好消息：根据政策，邮政快递企业可申请成为民生物资保障单位，每天固定时段，相关车辆可出区通行。

孔钢领第一时间进行了申报。“咱干物流的，能帮忙运送民生物资，贡献一份力量是荣幸。而且捎带着，也能去分拨中心取件，满足本地市民的网购需求。”孔钢领说。

从7月8日到7月21日，网点一直维持着这种特殊的运营模式。这期间，从最开始的每天只能通行一趟车，到每天能通行7趟车次，再到每天12时至14时可自由通行，孔钢领带领着7个小哥克服各种困难派送快件，网点未出现大规模积压件。

同一时间，中通总部也及时伸出援手。一方面，提高了孔钢领所在网点的派费标准，每件上涨0.3元，派费涨幅部分直接发放到快递小哥的个人账户。另一方面，给孔钢领发放了60万元低息贷款，帮他渡过难关。

“这60万元贷款挺关键的。”孔钢领说，自己的网点出港件多、进港件少，“无法揽件，网点收入锐减，但工资、房租、车贷等开销一样都省不了。有了60万元低息贷款，资金就更能转得开。”

“疫情防控形势好转了，我们直接进场服务。”7月22日，孔钢领网点所在区域解除静态管理，所有人摩拳擦掌，准备大干一场。这次，孔钢领决定将服务往前延伸一步，把服务点直接开到商家的仓库去，“这样货源更为分散，即使批发市场再一次关停，我们也能从仓库揽件、发货。”

复工第一天，得益于商家在市场关停期间积攒的订单，孔钢领网点揽收量达到了5万票。“如今，一天的揽收量恢复到6万票左右，相信再过一段时间，就能恢复到8万票。”孔钢领说。

更令孔钢领兴奋的是，复工后，临沂市的政策礼包也陆续落地：作为小规模纳税人，孔钢领的网点7月可享受免征增值税待遇，当月的房租也可减免。“两项加起来也有5万多元，一下提振了我们的信心。”孔钢领说，目前客户都在积极复工，谋划促销活动，预计到“双11”业务量还能再增加2%。

展望未来，孔钢领表示，如果下半年发展势头好，自己准备向总部申请设备贷款，给网点上一套小型自动化分拣流水线设备，到那时，出港效率会更高。

时间：8月4日16时

地点：中通快递临沂转运中心

中心封闭式管理机制日益成熟，即使出现关停，企业也有备案，可调整路线，尽可能保证货流不停

8月4日16时，孔钢领手下的驾驶员王恩峰开着4.2米长的厢式货车到达中通快递临沂转运中心。

消杀、等待、靠位、卸货，一系列操作后，尾号7174快件正式进入转运中心。在这里，所有的快件将按照不同的目的地重新集合，等待上高速。

由于业务量大，中通在临沂专门设置了转运中心。这里的自动化分拣线单小时处理能力可达20万票，配备了500名操作工、300名专职干线司机以及170辆长17.5米的货车。每天，有90万票快件从这里直接发往全国各地，无需再经过华北转运中心。

作为支撑快递网络的关键节点，转运中心运行是否顺畅关系着全网的运行。今年以来，受疫情影响，中通快递临沂转运中心经历过2次关停，虽然每次只有短短3天，但转运中心还是探索出一套应对各类突发状况的“对策”。

——核酸检测入园，操作员、司机分区检测，互不接触。

作为重点行业，转运中心是全网人员密集度最高的环节，每日进行核酸检测必不可少。“这得感谢当地邮政管理局的帮忙协调，政府部门每日定时定点入园提供检测，免去了我们找检测点、排长队的麻烦。”中通快递临沂转运中心负责人崔富坤说，更重要的是，检测能力的提升，让我们能将操作员与司机分隔开，有效设置“防火墙”，避免交叉感染。

——采取甩挂接驳模式，来自中高风险地区的司机全程不下车，无接触交接货物。

“只要是来自中高风险地区的车辆，我们一律采取甩挂接驳。”崔富坤说。所谓甩挂接驳，即货车到达转运中心后，先全车消杀，后贴上封条，再由专人引导至接驳点卸下挂车，随后司机开着车头驶离，到指定停车场休息。

在停车场，他们将进行核酸、抗原检测，等待货物集结。当货品准备妥当后，他们再开着车头，到指定位置接驳挂车，启程离开。整个过程，货车司机与其他操作人员无面对面接触。

——一旦关停，立即启用邻近转运中心，迅速调整物流线路，保证货流不断。

转运中心千方百计练内功、保障安全，发生突发情况时，企业也有预案。

4月9日，临沂转运中心暂停运营，济南分拨中心迅速补位，承担起中转任务。

王恩峰就跑过好几回济南。虽然网点距离济南转运中心有260多公里，往返一趟得花七八个小时，但对孔钢领而言，能把货顺利运出去，就是最好的结果。

中通快递总部相关负责人程绩告诉记者，目前中通全网共有99个转运中心，3700条干线运输路线。一旦有区域因疫情防控需要出现新情况，中通将采取调整建包的策略，通过绕行、直开等方式来解决。同时，在设立中转站的区域，对车辆、人员全程落实闭环管理，以“无接触”物流服务，确保快件运输通畅。

时间：8月5日21时

地点：中通快递广州转运中心

现在，一切又都顺畅起来，货车司机鲍东军一个月能跑七八趟，每月收入能有1万多元

当尾号7174的快件在转运中心分拣时，中通车队的司机鲍东军也正在做着出发前的最后准备。

8月4日15时30分，鲍东军将货车开至加油站，加了821升油，这些油足够他和同伴在临沂和广州之间跑一个来回。“出发前在指定加油站加满油，公司直接结算费用，我们更省心，路上也省去了加油的麻烦，速度更快。”鲍东军说。

随后，鲍东军回了趟家。一进家门，饭桌上妻子已备好了红烧肉、青菜、米饭。鲍东军感慨：“还是家里的饭香，热乎。”

8月4日20时30分，鲍东军准时到达临沂转运中心。这期间，他在公司的核酸检测点做了出发前的最后一次核酸检测。“检测点就在公司里，方便多了。之前，我们都要自己去医院做检测，不仅排大队还要垫付钱，过后再拿着单据找公司报销。”鲍东军笑呵呵地说。

21时20分，“咔”一声接驳上挂车，鲍东军和同伴谢师傅准时出发。尾号7174快件随车从临沂南收费站上京沪高速，随后将一路奔袭1705公里，预计24小时后到达广州。

保持着80公里/小时的速度，3个半小时后，鲍东军和同伴谢师傅在服务区短暂停留。去趟洗手间、交接班，鲍东军迎来了第一次休息。指了指车内安装的北斗监测仪，鲍东军说：“超过4个小时属于疲劳驾驶，过会儿它就要报警了，我们一般每3个半小时换班。”

休息的地方就在驾驶室后面。不到5平方米的车头，方向盘右边是厨房，后面是床。多年跑长途，鲍东军练就了“沾床就着”的本领，为3个半小时后的驾驶养精蓄锐。

8月5日17时多，鲍师傅在狭小的驾驶室里张罗起两人的晚饭，“带上煎饼，再配点菜，简单方便。”

8月5日21时，鲍东军从大广高速广州出口下高速，2公里后顺利到达中通快递广州转运中心。“今儿下高速太顺利了，现在只查健康码，不查行程码了。”鲍东军说，此前疫情较为严重的时候，下高速得检查健康码、行程码、核酸检测结果，不仅麻烦也容易堵车，“那时候，我们最怕高速出事故堵车，一不小心在中高风险地区待的时间过长，健康码变色，那就麻烦喽。”

服务区的变化，也令鲍东军非常满意。此前，不少高速的服务区关闭，货车司机上卫生间、增加补给非常不便。交通运输部的数据显示，4月10日，因疫情防控临时关停的服务区有364个；4月23日，降到了27个；5月4日，实现了临时关停高速服务区清零目标。“服务区都开门，我们更安心。”鲍东军说。

手机签到、等待消杀、靠位卸货，鲍东军的这趟工作顺利完成。“在公司里做个核酸检测，就能回宿舍了。6号我们休息一天，7号清晨4点，拉上货启程回临沂。”鲍东军说。

鲍东军很珍惜6号的自由时间。此前，由于来自中高风险地区，他们在广州不能下车。长时间待在不到5平方米的小空间里，鲍东军感觉有时候脑袋堵得嗡嗡响，“现在，一切又都顺畅起来，我一个月能跑七八趟，每月收入能有1万多元。”

随着鲍东军到达广州，尾号7174的快件也再次进入分拣程序。8月6日15时，快件由菜鸟广州白云区松洲松北街107号店签收。不少消费者习惯的快递72小时送达顺利完成。

从临沂到广州，只是物流重镇临沂的众多路线之一。仅中通快递一家，每天9万票快递从临沂发往广州，能装满9辆17.5米的高运力甩挂车。在日益顺畅的物流支撑下，临沂上半年实现网络零售额253.8亿元，增长29.6%。

从经历冲击、快件积压，到迅速恢复增长态势，中国快递业顶住了压力，也增强了韧性。600公里以内次日到达，1500公里隔日到达，3000公里以上3至7天到达……周转更快、成本更低、范围更广的快递物流业，还将给各地百姓带去更多便利。

《 人民日报 》（ 2022年08月17日 18 版）

(责编：胡永秋、袁勃)

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