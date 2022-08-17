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7月全国受理网络违法和不良信息举报1441.4万件 同比下降14.5%

2022年08月17日09:31 | 来源：人民网
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图片来源：“网信中国”微信公众号

人民网北京8月17日电 （记者申佳平）据“网信中国”微信公众号消息，2022年7月，全国网信举报工作部门、主要网站平台受理举报1441.4万件，环比下降3.8%、同比下降14.5%。

具体来看，中央网信办（国家互联网信息办公室）违法和不良信息举报中心受理举报54.4万件，环比增长18.9%、同比增长73.0%；各地网信举报工作部门受理举报77.3万件，环比下降0.9%、同比下降31.8%；全国主要网站平台受理举报1309.7万件，环比下降4.8%、同比下降15.0%。

同时，在全国主要网站平台受理的举报中，主要商业网站平台受理量占56.7%，达742.6万件。

 

(责编：申佳平、高雷)
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