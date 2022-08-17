人民网北京8月17日电 （记者杨虞波罗）根据国家气候中心近日监测评估，综合考虑高温热浪事件的平均强度、影响范围和持续时间，从今年6月13日开始至今的区域性高温事件综合强度已达到1961年有完整气象观测记录以来最强。

据了解，截至8月15日，此次高温事件已经持续64天，为1961年以来持续时间最长（超过2013年的62天）；35℃以上覆盖1680站、37℃以上覆盖1426站，均为历史第二多（仅次于2017年，分别为1762站和1443站），但40℃以上覆盖范围为历史最大；高温极值站数262站，已超过2013年（187站）和2017年（133站）。

全国高温日数分布图（6月1日-8月15日）。国家气候中心供图

夏季以来（6月1日至8月15日），全国平均高温日数12.0天，较常年同期偏多5.1天，为1961年有完整气象观测记录以来历史同期最多。华北南部、华东大部、华中、华南东部、西南地区东北部及新疆大部、内蒙古西部等地高温日数普遍在20天以上，新疆中东部、内蒙古西北部、河南南部、湖北大部、安徽、江苏南部、浙江、福建中北部、江西大部、湖南大部、四川东部、重庆等地超过30天。

夏季以来，豫苏皖浙鄂赣黔川陕新10省（区）高温日数均为1961年以来历史同期最多，湘鲁甘宁云沪6省（区、市）为历史同期第2多，闽渝为第3多。

全国共914个国家气象站（占全国总站数37.7%）日最高气温达到极端高温事件标准，河北、陕西、四川、湖北、江苏、浙江、福建、广东、青海等地262个国家气象站日最高气温持平或突破历史极值，其中湖北竹山（44.6℃），重庆北碚（44.5℃）、奉节（44.4℃）、巫溪（44.0℃），河北灵寿（44.2℃）、藁城（44.1℃）、正定（44.0℃），云南盐津（44.0℃）日最高气温达44℃及以上。

根据中央气象台预报，未来10天（8月17-26日），四川盆地、江汉、江淮、江南等地仍有持续性高温天气，累计高温日数可达7-10天；上述地区最高气温可达35-38℃，局地可超过40℃。综合研判，我国此次区域性高温热浪事件的持续时间将会继续延长，综合强度将进一步增强。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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