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上半年全国市场主体突破1.6亿户 6月新设市场主体增速快速回升至19.7%

2022年08月17日10:37 | 来源：人民网
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人民网北京8月17日电 （记者孙博杨、杨曦）记者从国家市场监督管理总局获悉，截至6月底，全国登记在册市场主体1.61亿户，较2021年底增长4.4%。其中企业5038.9万户，增长4.1%，个体工商户10794.1万户，增长4.6%。

从时段上看，上半年市场主体发展呈现V字型走势。一季度全国新设市场主体增长7.5%，4月份受超预期因素影响增速下跌，在稳住经济大盘一揽子政策措施作用下，5月增速恢复至1.4%，随着疫情的稳定控制和市场信心的初步恢复，6月增速快速回升至19.7%。

从分类上看，1—6月，全国新设市场主体1454.0万户，同比增长4.3%。其中，新设企业425.9万户，下降3.6%；新设个体工商户1021.4万户，增长8.0%。

从结构上看，上半年新经济新业态市场主体增长较快，增幅明显高于总体水平。1—6月，全国新设“四新经济”（新技术、新产业、新业态、新模式）企业229.7万户，占新设企业总量的54.2%，其中现代农林牧渔业、新型能源企业增速均超30%。截至6月底，全国登记在册“四新经济”企业2339.8万户，占企业总量的46.4%，较2021年底提高0.5个百分点。数字核心产业企业增速抢眼，上半年新设60.4万户，同比增长20.0%，到6月底，全国登记在册数字核心产业企业达509.5万户，占全部企业的10.1%。新经济新业态市场主体的加速发展，为推动高质量发展提供了新的动能。

(责编：杨曦、高雷)
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