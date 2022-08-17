原标题：中国人寿综合金融服务描绘“新市民”美好生活画卷

“新市民”无疑是今年以来金融领域的“热词”。日前，银保监会、人民银行联合印发《关于加强新市民金融服务工作的通知》，鼓励引导银行保险机构为新市民提供多方位金融服务。如何让城市中的外来务工人员在拼搏中多一份心安的底气，如何满足新市民的金融消费需求，是中国人寿践行金融央企使命担当，持续守护人民美好生活的不懈追求。为此，中国人寿结合新市民需求，发挥业务功能作用，因地制宜强化金融产品和服务创新，提升金融服务的均等性和便利度，针对“新市民”的金融服务画卷正在深入徐徐展开。

产品创新更安心 加大新市民金融服务“深度”

中国人寿切实发挥行业“头雁”作用，增强新市民基础民生领域保障，推动落地城市定制型普惠医疗保险项目145个，致力于让更多新市民可以享受到本地医疗保障。例如，中国人寿寿险公司主承保的广州“穗岁康”城市定制型商业医疗保险项目，已将非广州户籍持有居住证满2年的“新市民”纳入参保人群，推动医疗保障有效覆盖至新市民群体，截至目前参保人数累计达9.3万人。同时，作为首批试点专属商业养老保险的公司，中国人寿积极向外卖骑手、网约车司机、家政人员、快递员等新市民群体提供养老金融服务，助力实现“此心安处是吾乡”的新市民美好生活愿景。

中国人寿聚焦新市民较为集中的建筑行业，开发“建筑工程”系列13款保险产品，提供覆盖施工现场和施工指定生活区的各类意外身故、意外伤残等保险保障，截至目前已为超40万家企业提供近1600万人次的建筑工程意外保险保障。

此外，针对新市民创业就业的金融需求，中国人寿不仅积极推动小微企业贷款保证保险发展，降低新市民融资成本，集团成员单位广发银行还从加强信贷供给、完善住房金融政策、支持工资代发、优化基础金融服务、丰富消费金融服务等方面出台一揽子普惠金融服务举措，细分需求服务场景，面向进城务工人员、自主创业人员、大中专毕业生、城市移民老人四类典型的新市民群体，制定“新城动力”“新城之光”“新城春天”“新城温暖”四项细分客群专属金融服务包，助力新市民在城市站稳脚跟，真正融入城市生活。

服务升级更放心 提升新市民金融服务“温度”

虎年农历新春紧跟北京冬奥会，万家灯火、欢呼雀跃。为了让农民工在春节前领到工资吃上定“薪”丸，春节前一周，中国人寿财险公司131万元代偿保险金顺利支付到山东省东营市住建系统三方监督项目农民工工资专户，而这笔农民工工资支付履约保证保险代偿金从启动到支付仅用了24个小时。这只是中国人寿助力保障新市民权益的一个缩影。早在2018年，中国人寿财险公司就推出农民工工资支付保证保险，为农民工工资收入提供保险保障，截至目前已累计为超过680万名农民工提供了3400余亿元的工资保障。此外，广发银行创新实施建筑工人实名制系统线上工资发放业务，助力政府部门减轻工人工资发放监管压力，切实保障工人权益。

“住有所居”是在外打拼的新市民立足新城市的基本保障。为满足新市民安居需求，中国人寿不断优化住房金融服务，在丰富住房保险保障体系方面，积极开展建筑质量缺陷保险、承租人责任保险和出租人责任保险等险种，试点开展保障性住房的建设工程类保证保险、建设工程质量保证保险，2021年至2022年一季度末已提供风险保障超1200亿元。

在适老服务体验方面，中国人寿在行业内推出“App尊老模式”“长者来电优先接听”“长者临柜专属陪同”等服务项目，有力提升老年客群的服务体验。同时，中国人寿积极参与长期护理险项目试点，以广州为例，中国人寿为当地383万参保人提供长期护理经办服务，实现参保人医保待遇和长护待遇无缝衔接，让家有长者的新市民放心拼搏。

科技驱动更省心 拓展新市民金融服务“速度”

为了给新市民群体提供智能和精准的金融服务，中国人寿通过数字化赋能，推出“国寿联盟”项目，集合旗下中国人寿寿险、广发银行、广发信用卡、中国人寿财险空中客服、国寿安保基金等多个线上平台，搭建起新市民服务的快捷通道，方便新市民群体一站式获取金融产品及相关服务。

中国人寿还推出95519远程服务应急预案，同时实现保单业务全球通办，一站式解决新市民的异地保单服务问题。特别是“中国人寿寿险”App上线了保单复效、续期交费账号变更、保单借款、保单还款等28项保全业务自助查询及办理功能，更开通“空中客服”项目，让新市民客户足不出户就能与柜员“面对面”，体验方便快捷的业务办理模式。

与此同时，针对有些老年人一时难以适应金融业务线上化的问题，广发银行推出解决老年人运用智能技术困难的实招硬招。“广发银行”App在原有大字版高频服务基础上，运用声纹识别技术结合传统身份核实方式，灵活处理老年客户遗忘密码等身份核实问题，同时推出“摇一摇唤起语音助手”“截屏唤起智能客服”等便捷服务，打造有情感的金融服务。

近期，银保监会通报银行业保险业加强新市民金融服务有关情况，中国人寿因地制宜开展产品和服务创新，助力稳定宏观经济大盘，服务新市民金融工作获得点名表扬。在近日召开的中国人寿2022年上半年工作会议上，中国人寿集团董事长白涛强调，中国人寿要坚持金融工作的政治性、人民性、专业性，切实把工作着眼点和落脚点放到坚持“保险姓保”、回归保障本源、落实金融工作“三项任务”、满足人民群众实际需要上，着力发挥行业“头雁”作用，努力成为保障实体经济安全、守护人民美好生活的重要力量。中国人寿将继续坚持人民至上，做好“保险姓保”，精准对接新市民金融需求，用金融活水温暖辛苦打拼的追梦人，让城市真正成为新市民“盛得下梦想、容得下身心”的安居之地，在更高水平满足人民对美好生活的向往中厚植发展根基。

(责编：曹淼、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经