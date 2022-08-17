“兴中路28号林奶奶今天腿脚不舒服，中餐不堂食，改为送餐上门。”社工陈情怡收到5G云诊室医生在“‘共享社·幸福里’联动服务群”的消息后，来到“长者食堂”领取打包好的营养套餐，送往林奶奶家。一份两荤两素的“营养餐”在村里新开办的“长者食堂”的售价仅为3元，家庭医生和社工则是义务服务，不向居民收取费用。毗邻而建的食堂和云诊室都是村党建阵地的一部分。

浙江省温州市马站镇以提升群众幸福感、获得感、安全感为根本，建强新时期党建阵地。整合乡村场地，以“办公面积最小，服务面积最大”理念，精心打造具备党建驿站、儿童游乐、长者娱乐、健康诊疗等功能的“共享社·幸福里”党建阵地，构建形成居民15分钟到达、至少具有10个功能的“1510”党群服务圈，让党建阵地成为各方共建共享的“联心会客厅”。马站镇创建未来党建符号，依托未来乡村建设，应用数字化改革成果，引进VR设备、5G云诊室等高新技术，推出“未来教育”“未来健康”等多跨场景应用，全面提升党员志愿服务效能，办好民生“关键小事”。同时，马站镇做好明代抗倭古城“蒲壮所城”、浙南革命先烈王国桢故居等辖区红色资源文章，将爱国主义教育与文旅产业紧密结合，形成“党建敲锣、文化搭台、农旅唱戏”的发展新格局，焕发红色阵地新活力。

家门口的“便民中心”

“这几年看病家里困难，今天过来申请社会救助，十几分钟就把手续办好了，代办员说我的材料已经交到镇里，接下来在家等网格员通知就行，现在办事真是省时又省力。”近日，温州市苍南县马站镇蒲云社区居民老李在离家200米的社区便民服务站成功申请到了社会救助，接下来，网格员将定期探访，确保优惠政策落实。

近年，马站镇在深化基层治理体系建设中持续发力，通过实行“条抓块统·强村优格”改革，减少管理层级，让镇干部下沉到村社实体办公，“敲掉桌脚，走进田间，深入群众”，按秒响应群众急难愁盼问题；同时做实网格，以“村社-网格-微网格”物理架构，嵌套“支部-党小组-党员”管理架构，做到“格格有人管、户户有人联、事项有人办”，用网格细化治理“颗粒度”，以党组织战斗力带强网格执行力，同时以扁平化管理切实把力量压实在基层，破解基层治理“空心化”难题。此外，马站镇还着力放大基层党员红色细胞作用，组建乡村艺术团、文体协会等联合党组织，让倾听民声、代表民心、着力民愿的党员成为社会组织、行业协会领衔人，营造和谐文明新风，夯实乡村振兴“软实力”。

村里头的“金饭碗”

“借这次会议的机会，我向在座的村社书记发出邀请，我们在本地筹备的高技能人才培训基地即将投用，请大家发动村里适龄青年进入基地学习，学习期间有补贴，学成上岗后月薪可达2万元。”日前，在党建联盟党组织书记交流会上，中核五公司党支部副书记张金记的“求贤启事”让在座人员兴致高涨。这几年，以三澳核电项目为龙头，一系列产业、平台相继落户，让小镇居民在家乡捧上了“金饭碗”。

马站镇聚焦百姓“产业致富”的美好愿望，发挥生态、旅游、文化等资源禀赋优势，争取纵向资源，加强横向合作，力推项目开启振兴乡村的美丽蝶变。该镇以省级合作平台实现项目提档，在获评省山海协作生态旅游文化示范区核心区后，引进科技农业、研学教育、文旅综合体等13个项目相继落地，投资总额多于过去十年总和。采用“管委会-产业园-企业”与“企业-村集体-农户”的产业发展模式，全面带动集体经济发展和农户增收。同时善用党建联盟，与核电相关企事业单位组建“央地合作”党建联盟，着力核技术应用、辐照工业、清洁能源、科教、旅游等多领域合作，实现教育医疗等基础设施跨越式升级，就业率和工资水平双提升，掀起“乡贤+资金+信息”三回归热潮。

近年来，马站镇把高质量党建作为推进当地经济高质量发展的内驱动力，紧跟浙江省委“红色根脉强基工程”建设要求，乘国家重点项目“三澳核电”落户之东风，以扎实推动基层党建“全领域建强、全区域提升”为目标，构筑“阵地+基层治理+项目”的“铁三角”，擎好党建引领旗、打好乡村振兴牌。

(责编：曹淼、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经