原标题：创新优化营商环境 合肥打造“产业名城”

“不是全国最好，就去学习全国最好。”

这十年，从国资投入引领战略新兴产业发展的“合肥模式”，到汽车企业落户时所展现的“合肥速度”，或者是为企业精准服务的“合肥温度”，安徽省会合肥推出数百项改革措施，持续创新优化营商环境，为创新创业降门槛，为市场发展添活力，加快打造新兴产业集聚的“产业名城”。

十年来，合肥大力培育新兴产业，合肥的集成电路、新型显示器件、人工智能三大战新产业，已入选首批国家战略性新兴产业集群，智能语音也入选国家先进制造业集群。京东方、维信诺、长鑫、晶合、蔚来、比亚迪、中创新航等一批牵动性强、影响力大的龙头企业落户合肥。

而这些领军企业之所以选择合肥，是看中了这片创新创业的热土，及其背后优质的营商环境。

就在今年6月30日，比亚迪合肥基地项目整车下线仪式在长丰县下塘镇举行。这是比亚迪抢抓机遇，大胆创新所创造的一个奇迹，也是安徽各级政府营商环境全面优化的缩影。据了解，比亚迪合肥基地项目一期总投资150亿元，项目达产后可实现年产值超过500亿元，预计可带动上下游产业链总产值1000亿元，并规划持续加大投资。

“合肥已经成为中国城市版图上名副其实的新锐力量，其雄厚的创新实力，广阔的发展前景，以及优质的营商环境和政府服务，都对企业都有着很强的吸引力。” 龙湖集团有关负责人说。

作为《财富》世界500强的龙湖集团，2017年进入合肥，已深耕合肥5余载，多航道业务布局合肥乃至安徽，在2020年年底，一举拿下了高新区近96万平方米的土地，打造TOD城市共同体“龙湖光年”，构建最新一代城市级商圈“蜀西湖TOD商圈”，助力合肥商业能级提升。

“土地价格以及城市量级是更加合理的，比如说杭州、成都、北京、合肥，这些市场非常安全、价格合理，(龙湖将)聚焦更加好的城市。”在近期的投资者会议上，龙湖集团董事会主席吴亚军表示，合肥是重点投资的城市之一。今年以来，龙湖积极参与合肥土地招拍挂，最终摘得小庙项目、肥西县两个地块，合计拿地金额超过19亿元。

其实，除了战略性新兴产业的龙头企业，各行各业的众多投资者、企业家们感受到“合肥温度”。

为让更多优秀企业了解合肥，青睐合肥，到合肥来投资兴业，释放更多发展动力和活力，推动城市持续高质量发展，十年来合肥深入推进改革开放，优化营商环境，力图让合肥成为“来了就不想走”的“创业强磁场”。

聚焦市场主体关切，合肥优化企业证照办理流程，深化工程建设项目审批制度全流程、全覆盖改革，加强用水用电用气保障，推行“非接触式”办税，提升通关效能，同时压缩政务服务事项平均承诺时限，减少平均申报材料，持续提升企业办事便利度。

聚焦市场机制创新，合肥加大金融创新力度，优化民商事审判执行流程，加强劳动力市场监管和公共就业服务，深化政府采购和招标投标领域改革，维护中小投资者合法利益，持续提升投资吸引力。

聚焦构建新型市场监管体系，合肥打造以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管体系，同时健全知识产权制度体系，持续提升市场秩序法治化水平。

聚焦改革系统集成，合肥实施创新驱动发展战略，着力破除体制机制障碍，加大惠企政策落地，推动长三角一体化建设，推进自贸区先行先试，持续提升市场主体全生命周期服务能力。

如今，合肥市市场主体总量突破140万户，较十年前增长4.7倍。2020年，合肥市GDP突破万亿元大关，迈入“全国城市二十强”。

十年来，合肥用创新的高度和服务的温度，赢得投资的热度和发展的速度，在科技创新、新兴产业、生态文明建设、民生保障等领域取得了历史新跨越。但对于合肥来说，优化营商环境没有“完成时”，只有“进行时”，需要持续发力，久久为功。

(责编：曹淼、杨迪)

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