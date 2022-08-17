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市场监管总局：集中整治商品过度包装、“天价”月饼等问题

2022年08月17日17:04 | 来源：人民网
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图片来源：市场监管总局官方微信

人民网北京8月17日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，2022年中秋、国庆将至，为深入贯彻落实党中央、国务院和中央纪委国家监委有关决策部署，市场监管总局近日印发《市场监管总局关于集中整治商品过度包装、“天价”月饼和蟹卡蟹券等问题的通知》（以下简称《通知》），在全国范围内开展为期2个月的集中整治。

《通知》要求，加大标准宣贯力度。深入推进国家标准《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》及第 1 号修改单的宣贯工作；督促指导生产企业依法公开其执行的限制商品过度包装有关标准；对月饼生产等重点企业组织开展行政指导，督促企业合规经营，尽早贯标、用标和达标；组织召开生产食品、化妆品的直销企业吹风会，引导直销企业积极承诺、严格遵守限制过度包装的法律义务；加强限制商品过度包装强制性国家标准的培训，强化基层执法人员对标准的理解和运用，提升执法能力。

《通知》要求，强化专项监管执法。加强过度包装抽查检验，重点对月饼生产销售企业执行标准情况、在售月饼食品安全情况进行抽查；畅通举报渠道，充分挖掘线上线下各类线索，特别关注高价月饼以及酒楼、饭店定制或以文创等名义开发的高端礼品，从严查处过度包装违法行为。加强重点监管，坚持线上线下一体化，从食品安全、价格、包装、广告宣传等方面规范市场主体经营行为；组织开展专项网络交易监测，实施过度包装商品网络禁限售目录，督促电商平台压实主体责任。同时，持续曝光典型案件，将过度包装行为的行政处罚文书录入国家企业信用信息公示系统，依法依规在行政处罚文书网上公开。

《通知》要求，全面倡导绿色消费。组织开展消费者评议，发动消费者监督，推动企业开发简约适度、绿色低碳的包装设计，积极实施快递包装绿色产品认证。同时，积极开展文化引导，宣传绿色低碳包装、简约适度消费理念和快递包装绿色产品认证制度，宣传过度包装对环境和经济发展的危害，引导节日商品、节日消费回归传统文化本源。

(责编：杨曦、高雷)
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