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中欧班列东通道通行数量持续增长 前7个月发送货物近30万标准箱

2022年08月17日17:20 | 来源：人民网
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人民网北京8月17日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，今年1月至7月，经中欧班列东通道满洲里和绥芬河铁路口岸进出境的中欧班列累计通行3126列，发送货物299808标准箱，同比分别增长16.4%、16.2%，班列通行数量再创历史新高，与去年相比提前一个月完成3000列运输任务。今年前7个月，中欧班列东通道日均运量较扩能改造前的2020年增长36.5%。

数据显示，中欧班列经满洲里、绥芬河铁路口岸运行线路已达22条。绥芬河铁路口岸今年7月创下中欧班列单月通行95列的历史最高纪录，呈现持续增长态势。

中国铁路哈尔滨局集团有限公司用足口岸交接能力，持续提升中欧班列运输效率，进一步强化基础设施建设，推进口岸扩能改造。上半年，满洲里铁路口岸国际货场扩能改造工程顺利完工并投用，车站集装箱日换装能力提升一倍；在边检场增设AEI探测站，铁路货车车号录入实现自动识别、秒级录入，车辆运行效率大幅提升。铁路部门从严从紧做好口岸疫情防控工作，对进口货物先检测、再消毒、后作业；加强运输组织，与海关、边检、外事等部门强化沟通协调，用好95306“数字口岸”系统，提升国际联运能力和效率。

中欧班列持续稳定开行，为中外企业带来了商机，为沿线民众送去了实惠，带动了沿线各地经济社会发展。哈尔滨局集团公司将充分发挥双口岸通道优势，全力承运进出口货物，为中欧班列高质量开行、可持续发展贡献力量。

(责编：王连香、高雷)
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