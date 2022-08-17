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“稳中求进@高质量发展”系列报道

组图：苏州将夜经济融入“苏式生活”

2022年08月17日17:08 | 来源：人民网
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苏州地标建筑“东方之门”的灯光秀，成为游人夜游金鸡湖商圈必打卡之地。人民网记者 孙博洋摄
苏州地标建筑“东方之门”的灯光秀，成为游人夜游金鸡湖商圈必打卡之地。人民网记者 孙博洋摄
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人民网苏州8月17日电 （记者孙博洋）近日“稳中求进@高质量发展”采访调研活动走进江苏苏州，就当地夜经济发展情况进行了探访。

2020年4月份，苏州发布了《关于加快苏州夜间经济发展的实施意见》，开始大力发展夜经济，提出优化夜间交通服务、实施夜间消费包容监管等多项措施来促进夜间经济发展。

2021年9月份，苏州又发布了《关于支持夜市高品质发展的指导意见》《苏州夜市品牌建设（首期）工作方案》，对支持夜市高品质发展、苏州品牌夜市建设提出总体要求、目标措施等。

据了解，今年6月份，苏州推出了2022“夜ZUI苏州”系列活动，以扩大消费规模、提振消费信心为主线，以企业为主体，围绕“夜购”“夜食”“夜娱”“夜动”“夜秀”“夜读”“夜宿”“夜游”8个维度，打造夜间促消费活动体系，苏州10个板块计划推出430余场夜经济活动，进一步丰富夜间消费场景，创新夜间消费供给。

一系列的政策推动，给市场主体提供了营商便利，也让本来没有“夜生活”习惯的苏州人开启了新的夜间休闲娱乐场景，给“苏式生活”增添了新元素，拉动了夜间消费。

(责编：赵竹青、高雷)分享让更多人看到

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