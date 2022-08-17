人民网青岛8月17日电 （记者许维娜）以“虚实共生·数字新未来”为主题的2022智能视听大会16日在山东青岛开幕，作为本届大会的一项重要成果，人民网研究院副院长刘志华在主论坛现场发布《2022年智能视听发展研究报告》（以下简称“《报告》”）。《报告》从用户基础、技术发展、创新业态、智能终端、产业布局五个方面梳理智能视听发展概况，分享行业发展新趋势，为智能视听产业探寻前进路径提供重要参考。

网络直播用户增长率居首

《报告》援引相关数据指出，在用户基础方面，网络视听内容各细分领域用户持续增长。2021年网络直播以超14%的用户增长率位居第一，网络音乐和网络游戏用户增长率较前一年都实现了2倍以上的提升。

在基础设施和先进技术发展方面，过去一年5G等新基建的发展为智能视听的移动化、场景化奠定了更好的基础。截至今年5月底，全国建成开通5G基站170万个，覆盖了全国所有的地级市、县城城区和92%的乡镇镇区。

在终端方面，智能音箱今年以来出货量和销售额均出现了同比下降，但智能健身镜、汽车智能座舱系统等终端品类崛起。在VR头显方面，距离产生被公众广泛接受的爆款终端仍然需要时间。

数字虚拟人成市场新宠

随着智能视听服务支撑能力的提升，智能视听更加深入社会政治经济文化生活各领域，全面嵌入生产、生活、生态场景，呈现多元丰富的业态。

《报告》显示，虚拟人由早期的圈层化、概念化阶段迈入多元应用的新阶段，虚拟偶像、虚拟主播、虚拟代言人等多种身份越来越丰富。据2021年6月B站公布的数据，虚拟主播已成为B站直播领域增长最快的品类。过去一年，一共有32412名虚拟主播在B站开播，同比增长40%。

数字科技赋能线上演出，凸显了现场感与互动感。剧院和戏院演出快速发展，经典剧目《茶馆》采用8K直播在全网刷屏。近半年来，线上演唱会火爆出圈，演艺行业、视频平台等争相入局。视听科技丰富媒体业务形态，助力智媒体发展。内容科技不仅成为加快推进媒体深度融合发展的重要驱动力，而且成为建设全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体的重要手段和实现路径。例如，人民日报社与阿里云于2022两会期间共同推出“人民日报AI编辑部”3.0版，重塑了媒体生产与传播的全流程，从发现线索、获取素材，到拍摄制作、审核签发，以及发起直播、连麦访谈等系列动作与功能，一部手机即可完成。

元宇宙畅想落地尚需时日

从中央到地方政策的密集出台，为智能视听行业的进一步发展指明了方向。作为数字经济的创新引擎和场景标配，智能视听将为数字经济的发展发挥重要的牵引、驱动和支撑作用。

当前，智能“大视听”正迈向产业链扩展，覆盖全场景服务。首先是智能应用不断跨行业拓展产业边界，从关联性最为直接的内容、文旅、文化装备制造等行业，延展到与实体经济结合更为紧密的工业互联网等产业群落。其次是各视听业态之间进一步融合，形成新的格局。

《报告》认为，以元宇宙为代表的未来应用爆发，需长期续力。业内对元宇宙的发展，当前已经形成了基本认识，但相关探索还处于起步期，尚未找到成熟的应用形态，要形成高质量跃升式发展仍然需要长期蓄力过程，同时泡沫化和市场起伏可能也难以避免，相关主体在积极参与的同时，需考虑投入产出和可持续发展的问题。

作为智能视听行业的风向标，智能视听大会已成功举办四届，正成为智能视听领域极具影响力的IP品牌。自2019年起，大会连续四年发布智能视听产业发展相关报告，通过引领智能视听产业迭代升级，为数字中国建设持续注入活力。

2022智能视听大会由中央网信办、人民日报社、山东省人民政府指导，青岛市人民政府、山东省委网信办、人民网主办，青岛高新区管委、人民视听公司承办。

(责编：赵竹青、高雷)

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