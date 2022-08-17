人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

《2022年智能视听发展研究报告》发布 三大新趋势引关注

2022年08月17日19:05 | 来源：人民网
小字号

人民网青岛8月17日电 （记者许维娜）以“虚实共生·数字新未来”为主题的2022智能视听大会16日在山东青岛开幕，作为本届大会的一项重要成果，人民网研究院副院长刘志华在主论坛现场发布《2022年智能视听发展研究报告》（以下简称“《报告》”）。《报告》从用户基础、技术发展、创新业态、智能终端、产业布局五个方面梳理智能视听发展概况，分享行业发展新趋势，为智能视听产业探寻前进路径提供重要参考。

网络直播用户增长率居首

《报告》援引相关数据指出，在用户基础方面，网络视听内容各细分领域用户持续增长。2021年网络直播以超14%的用户增长率位居第一，网络音乐和网络游戏用户增长率较前一年都实现了2倍以上的提升。

在基础设施和先进技术发展方面，过去一年5G等新基建的发展为智能视听的移动化、场景化奠定了更好的基础。截至今年5月底，全国建成开通5G基站170万个，覆盖了全国所有的地级市、县城城区和92%的乡镇镇区。

在终端方面，智能音箱今年以来出货量和销售额均出现了同比下降，但智能健身镜、汽车智能座舱系统等终端品类崛起。在VR头显方面，距离产生被公众广泛接受的爆款终端仍然需要时间。

数字虚拟人成市场新宠

随着智能视听服务支撑能力的提升，智能视听更加深入社会政治经济文化生活各领域，全面嵌入生产、生活、生态场景，呈现多元丰富的业态。

《报告》显示，虚拟人由早期的圈层化、概念化阶段迈入多元应用的新阶段，虚拟偶像、虚拟主播、虚拟代言人等多种身份越来越丰富。据2021年6月B站公布的数据，虚拟主播已成为B站直播领域增长最快的品类。过去一年，一共有32412名虚拟主播在B站开播，同比增长40%。

数字科技赋能线上演出，凸显了现场感与互动感。剧院和戏院演出快速发展，经典剧目《茶馆》采用8K直播在全网刷屏。近半年来，线上演唱会火爆出圈，演艺行业、视频平台等争相入局。视听科技丰富媒体业务形态，助力智媒体发展。内容科技不仅成为加快推进媒体深度融合发展的重要驱动力，而且成为建设全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体的重要手段和实现路径。例如，人民日报社与阿里云于2022两会期间共同推出“人民日报AI编辑部”3.0版，重塑了媒体生产与传播的全流程，从发现线索、获取素材，到拍摄制作、审核签发，以及发起直播、连麦访谈等系列动作与功能，一部手机即可完成。

元宇宙畅想落地尚需时日

从中央到地方政策的密集出台，为智能视听行业的进一步发展指明了方向。作为数字经济的创新引擎和场景标配，智能视听将为数字经济的发展发挥重要的牵引、驱动和支撑作用。

当前，智能“大视听”正迈向产业链扩展，覆盖全场景服务。首先是智能应用不断跨行业拓展产业边界，从关联性最为直接的内容、文旅、文化装备制造等行业，延展到与实体经济结合更为紧密的工业互联网等产业群落。其次是各视听业态之间进一步融合，形成新的格局。

《报告》认为，以元宇宙为代表的未来应用爆发，需长期续力。业内对元宇宙的发展，当前已经形成了基本认识，但相关探索还处于起步期，尚未找到成熟的应用形态，要形成高质量跃升式发展仍然需要长期蓄力过程，同时泡沫化和市场起伏可能也难以避免，相关主体在积极参与的同时，需考虑投入产出和可持续发展的问题。

作为智能视听行业的风向标，智能视听大会已成功举办四届，正成为智能视听领域极具影响力的IP品牌。自2019年起，大会连续四年发布智能视听产业发展相关报告，通过引领智能视听产业迭代升级，为数字中国建设持续注入活力。

2022智能视听大会由中央网信办、人民日报社、山东省人民政府指导，青岛市人民政府、山东省委网信办、人民网主办，青岛高新区管委、人民视听公司承办。

(责编：赵竹青、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《2022年智能视听发展研究报告》发布 三大新趋势引关注
　　人民网青岛8月17日电 （记者许维娜）以“虚实共生·数字新未来”为主题的2022智能视听大会16日在山东青岛开幕，作为本届大会的一项重要成果，人民网研究院副院长刘志华在主论坛现场发布《2022年智能视听发展研究报告》（以下简称“《报告》”）。《报告》从用户基础、技术发展、创新业态、智能终端、产业布局五个方面梳理智能视听发展概况，分享行业发展新趋势，为智能视听产业探寻前进路径提供重要参考。…
中欧班列东通道通行数量持续增长 前7个月发送货物近30万标准箱
　　人民网北京8月17日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，今年1月至7月，经中欧班列东通道满洲里和绥芬河铁路口岸进出境的中欧班列累计通行3126列，发送货物299808标准箱，同比分别增长16.4%、16.2%，班列通行数量再创历史新高，与去年相比提前一个月完成3000列运输任务。今年前7个月，中欧班列东通道日均运量较扩能改造前的2020年增长36.5%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部