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工信部、财政部部署开展财政支持中小企业数字化转型试点

2022年08月17日20:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月17日电 记者17日从工信部获悉，工信部、财政部近日联合印发通知，部署开展财政支持中小企业数字化转型试点工作，提出从2022年到2025年，中央财政计划分三批支持地方开展中小企业数字化转型试点，提升数字化公共服务平台服务中小企业能力，打造一批小型化、快速化、轻量化、精准化的数字化系统解决方案和产品，形成一批可复制可推广的数字化转型典型模式，围绕100个细分行业，支持300个左右公共服务平台，打造4000至6000家“小灯塔”企业作为数字化转型样本。

　　通知明确，将制造业关键领域和产业链关键环节的中小企业作为数字化转型试点的重点方向，重点向医药和化学制造、通用和专用设备制造、汽车零部件及配件制造、运输设备制造、电气机械和器材制造、计算机等行业中小企业倾斜。同时，培育一批扎根细分行业、熟悉中小企业需求的服务平台，为中小企业提供转型咨询、诊断评估、设备改造、软件应用等数字化服务。

　　通知提出，要提升政策效能，发挥中央财政资金引导带动作用，鼓励地方政府在政策扶持、优化环境等方面对中小企业数字化转型工作予以倾斜支持。同时明确，中央财政安排奖补资金支持服务平台，由服务平台为中小企业提供数字化改造服务。其中，2022年拟支持100个左右服务平台。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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