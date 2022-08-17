新华社北京8月17日电（记者王优玲）记者17日从住房和城乡建设部了解到，《建筑工人实名制管理办法（试行）》部分条款于近日修改。修改后的管理办法规定，全面实行建筑工人实名制管理制度。建筑企业应与招用的建筑工人依法签订劳动合同，对不符合建立劳动关系情形的，应依法订立用工书面协议。

住房和城乡建设部、人力资源社会保障部近日印发通知称，为了进一步促进就业，保障建筑工人合法权益，两部门决定修改《建筑工人实名制管理办法（试行）》部分条款。

修改后的第八条为：“全面实行建筑工人实名制管理制度。建筑企业应与招用的建筑工人依法签订劳动合同，对不符合建立劳动关系情形的，应依法订立用工书面协议。建筑企业应对建筑工人进行基本安全培训，并在相关建筑工人实名制管理平台上登记，方可允许其进入施工现场从事与建筑作业相关的活动。”

此外，将第十条、第十一条、第十二条和第十四条中的“劳动合同”统一修改为“劳动合同或用工书面协议”。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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