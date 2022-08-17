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第十三届全国交通运输行业流体装卸工职业技能大赛全国总决赛在山东青岛拉开帷幕

2022年08月17日21:39 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月17日电（记者叶昊鸣）记者17日从交通运输部职业资格中心获悉，由交通运输部、人力资源社会保障部、中华全国总工会、共青团中央主办的第十三届全国交通运输行业流体装卸工职业技能大赛全国总决赛当日开赛，来自全国12个省份20组赛队的40名赛手在山东青岛同台竞技。

　　据交通运输部职业资格中心有关负责人介绍，本次大赛首次将实操竞赛由1人“单兵竞技”设置为2人“团队作战”。大赛的全国总决赛采取理论知识考试和技能操作相结合的方式，获奖优胜选手将获得“全国技术能手”“全国交通技术能手”等称号，并按程序优先申报“全国五一劳动奖章”“全国青年岗位能手”等荣誉称号。

　　这位负责人表示，本届赛事为国家一类职业技能大赛，分为省级预赛和全国总决赛两个阶段。预赛已由各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输主管部门会同各省级人力资源社会保障部门、总工会、共青团等，按照大赛通知及技术方案组织实施。

　　据了解，在全国港口领域42万多名从业人员中，流体装卸工是港口流体装卸的一线操作员，是港口高质量高效率作业的关键岗位。在2020年成功举办部级行业竞赛的基础上，流体装卸工被成功纳入第十三届国家一类大赛。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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