原标题：【促就业·全社会在行动27】点对点对接企业，职业学士受青睐

“老师，我已经完成集中培训，正式上岗了！新同事大部分是内地985、211高校的毕业生！”新疆天山职业技术大学校园内，就业办主任沈佳丽从电话里就能感受到学生的喜悦。

报喜的学生叫闫龙飞，1999年出生，是个阳光帅气的小伙。在校期间，担任智能制造工程技术（专升本）一班的班长。今年春季一开学，他和班里49个同学都有些忐忑不安，因为疫情影响，外出求职困难，可咋办？

没想到，学校领导和老师主动外出“访企拓岗”，把一拨拨企业带到校园内举行招聘会。针对达成初步意向、需要现场考察实操的，学校包车，“点对点”送到企业面试。一番操作下来，到毕业前，班里除了考研和考公务员的，都收到了橄榄枝，其中不乏龙头企业、骨干企业。

闫龙飞和3个同学一起，选择了新疆制造业的龙头企业——特变电工。这也是新疆最大的国家级高新技术工业制造企业。“我们4个人考察后都很满意，企业平台大，也重视研发，年轻人有施展才能的平台，最重要的是，有来自全国各地的毕业生在一起学习交流，提高得也快”。

能找到自己中意的工作，闫龙飞说，除了学校老师的牵线搭桥外，更重要的是，他在学校学到了真本领。2019年，新疆天山职业技术大学经教育部批准，成为全国21所本科层次职业教育试点学校之一。当时，拿到电气自动化专业大专学历的闫龙飞得知消息后，立即报名参加专升本考试，攻读“职业学士”。

一踏入学校大门，闫龙飞立即感受到了不同。周五、周六，学生休息。周日，企业工程师进校授课，业界动态、工作流程、实操训练，老师讲得仔细、学生听得认真。校园里，各种实验室、实操车间一应俱全，最先进的机器人生产线，看得见、摸得着、敢上手。两年时间下来，理论知识和实践技能，都提高了不少。

有了金刚钻，就敢揽瓷器活。班里50名学生，三分之一都参加过各类技能大赛，有一些还在全国拿了奖，为求职增加了不少砝码。还有一些学生经过本科阶段学习，拓宽了自己的就业思路，积极准备考研、考公务员。

来自阿克苏地区的艾尼卡尔·吐尔洪，和闫龙飞一样，也是新疆天山职业技术大学毕业生。在老师的鼓励和家长的支持下，他报名参加新疆公务员考试，顺利通过笔试、面试、体检、政审，即将到阿瓦提县网信办工作。

“这得益于我本科阶段的学习和老师的鼓励。”艾尼卡尔·吐尔洪指着自己红彤彤的本科毕业证说，报考时，多数岗位都要求“本科及以上学历”，而“职业学士”让他获得了入场券。加上老师们鼓励回到家乡建功立业，他经过认真准备，得到了自己满意的工作。

7月初，新疆天山职业技术大学举行了首届本科生毕业典礼，521名毕业生拿到学士学位，这也是新疆颁发的首批职业本科学位证书。

“我们采用了‘岗课赛证’融合育人的模式，培养出的学生实践能力强、专业技能精，深受用人单位欢迎。”沈佳丽说，学校在首批6个本科专业的基础上，去年增加到9个，今年增加到13个。“职业学士”越来越受到学生和家长的认可，疆外生源达到了50%。

首批职业本科毕业生吃香，让新疆维吾尔自治区教育厅党组成员、副厅长李楠兴奋不已：“这充分说明职业本科教育的良好发展前景和旺盛生命力，希望能够为新疆培养出更多‘留得住、用得上、干得好’的专业技术人才。”（记者 尚杰 李慧）

(责编：曹淼、杨迪)

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