原标题：香港国际机场第三跑道正式启用

11月25日，在香港国际机场中央控制中心，工作人员观看航班运作情况。新华社记者 卢炳辉 摄

新华社香港11月25日电（记者黄茜恬）香港国际机场第三跑道25日正式启用。整个三跑道系统预计将于2024年全面投入服务，届时年客运量可达1.2亿人次，年货运量可达1000万吨。

三跑道系统建造工程于2016年8月启动，在现有机场岛以北填海拓地约650公顷。全长3800米的第三跑道已于2022年7月投入服务，让香港本地及海外航空业界持份者熟悉相关运作程序。

香港特区政府政务司司长陈国基在启用典礼上致辞表示，发展三跑道系统将能大幅提升香港国际机场的客货运能力，加上香港拥有背靠祖国、联通世界的得天独厚优势，将能巩固提升香港作为国际航空枢纽的地位，更好对接国家“十四五”规划纲要和粤港澳大湾区发展规划纲要的宏观战略。

据悉，三跑道系统建造工程的其他工程包括扩建二号客运大楼，兴建T2客运廊、新旅客捷运系统及行李处理系统等，将按时按预算于2024年完成。

(责编：王连香、李楠桦)

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