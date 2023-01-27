人民网记者 杜燕飞

“一个人也要守好这口井，为国家采好油。”“守护好节日‘烟火气’，我们觉得很值得。”“家家户户温暖过冬，就是我们的春节愿望”……

春节，是中国人心目中最重要的传统节日。在这个阖家团圆的日子里，有这么一群人，他们奋斗在能源保供的各条战线上，舍小家为大家，站好岗守好责履好职，守护着万家灯火，让这个春节更有“烟火气”。

春节坚守运煤一线 让温暖始终在线

1月23日8时20分，安排完工作任务后，国家能源集团雁宝能源运销公司工电段刘检阅和班组成员向着不同的方向走去，他们今天负责巡查雁矿站附近的线路。早晨的气温很低，寒风凛冽，呼出的哈气凝结成白霜挂在棉帽上、眉毛上。

刘检阅手里拿着道尺一遍遍测量着轨距，铁质的道尺经过零下30多度的气温冰冻后握在手里，即使隔着手套也能感觉到寒气逼人。发现线路螺栓有松动时，有时为了方便作业，他们还要摘下手套对螺栓进行紧固。

职工清理运煤线路上的积雪。刘检阅摄

“冬天气温低，线路容易出现问题，这对行车安全极为不利，这些故障都需要及时进行处理。比如，连接钢轨的鱼尾板容易出现断裂，因为热胀冷缩轨缝变大，更换一个就要将近1个小时时间。大冬天我们要趴在冰天雪地里进行处理，不管穿多厚的衣服也会被冻得透透的。”刘检阅一边趴在线路上查看鱼尾板的状况一边说。

整个雁矿站共有15组道岔，他们不仅要巡查线路故障，还要对道岔积雪进行清理，如果不及时清理，轮缘槽里的雪经过机车碾压会越来越厚、越来越硬，机车很容易脱轨，在工具不方便清理的地方，他们要用手把雪抠出来。当沉陷路段铁路发生下沉时，他们还要对铁轨起道、捣固，下沉量较大时要在寒风中作业几个小时。

“尽管年年都会经历严寒天气，但看到满载煤炭的列车奔向远方，我们的坚守就是值得的。”刘检阅说。

一个人一口井 五年如一日

1月21日，58岁的采油工蔡会强已经连续在岗工作1512天，这也是他在岗位上度过的第5个春节。“别人过年陪伴的是亲人，而我要陪伴的‘亲人’在那边。”说话间，老蔡将手指向窗外的余8井。

余8井是辽河油田辽兴公司在龙湾筒凹陷北部余粮堡洼陷的第一口工业油流井，2018年12月17日压裂投产，从那天起，蔡会强在这里开始了一人一井的生活。

除夕夜蔡会强对站内设备进行巡检。张旭摄

“我是军人出身，家国情怀一直在我心中，站好这里的岗，是我最大的使命，也是对家里最好的交代。”蔡会强说。

“照顾”余8井时间久了，老蔡对这口井有了格外深厚的感情，就像对待自己的“孩子”一样，每天都要到油井旁转几圈。

1987年蔡会强参加工作，21年的作业现场经历及15年的采油管理经验，即便一人管理油井，也有十足的“底气”。

“内蒙地区昼夜温差大，冬季最低温度达零下20多度，最怕管线冻堵。”蔡会强摘下手套，摸着井口，盯着压力表说。在常规检查完油井，记录好油套压、电流、加热器进出口温度等油井各项数据后，蔡会强还要对油井进行一次憋压操作，确保节日期间油井生产正常。

蔡会强在井口取液，观察油井生产运行情况。张旭摄

夜幕降临，科尔沁的温度急剧下降，蔡会强简单吃过晚饭后，又开始夜巡，井场的周边没有一丝光亮，夜巡需要更加细致。

春节在岗守护“烟火气”

1月22日早上，国家管网西气东输公司三亚站输气工邢侦虎像往常一样，戴好安全帽，背上巡检工具包，拿上激光式可燃气体探测器，开始了例行巡检。

邢侦虎对站内天然气管道进行安全检查。孙齐龙摄

在工艺区里，邢侦虎用可燃气体探测器仔细检查管道每一处关键连接部位，确认每一块仪表的运行参数，每到一个巡检点位就用防爆PAD完成检查记录。

“除了借助专业仪器设备巡检，用手摸、用耳朵听、用鼻子闻，都是我们的‘必修课’。我们的工作跟中医很像，给管道设备‘看病’也需要‘望闻问切’。”邢侦虎说。

三亚站是国家管网最南端的输气站场，是海南环岛管网东西管线的枢纽，接收南海上游来气，向下游转输，同时还承担着向三亚市供气的重任。

“站场巡检要上午、下午、晚上各一次。春节在岗值班，为三亚安全稳定地供气，守护好‘烟火气’，我们觉得很值得。”邢侦虎说。

同样的场景也在中国海油气电集团广东管道高栏港分输站里上演。站长杜斌春表示，新的一年希望站场输气平稳，将更多清洁、优质、高效的海上天然气带到粤港澳大湾区的千家万户。

广东管道高栏港分输站员工对站内设备进行检查。杜斌春摄

广东管道是中国海油在粤港澳大湾区的天然气管输公司，承担输送“深海一号”等海上天然气和珠海LNG（液化天然气）接收站等进口LNG资源的重任，为下游11家电厂提供能源供应。

新年愿望是家家户户温暖过冬

“二毛小区供热水井在冒白汽，家里温度也不高。大过年的，不能让大家冻着，咱俩抓紧去排查一下。”1月21日晚21时，华能北方呼和浩特热电厂供热客服中心，大学路中心换热站站长张军焦急地对巡检员说。

这是张军在热力站度过的第9个春节。他负责的供热辖区有118万平米，住着约9400户家庭，这里是他每年春节坚守的“阵地”。

张军对二毛小区热水管道漏点进行封堵。刘欢摄

张军带着巡检员立刻赶往二毛小区。此时，家家户户都沉浸在阖家团圆中，夜里的街道显得空旷而安静。寒风中，张军下意识紧了紧棉衣的领口。

当张军和巡检员来到问题所在位置，发现雾气正从井盖中上升，井盖上结了一层白霜。张军判断，应该是二网管道有漏点。经过通风、检测程序，达到下井作业要求后，他率先下井查看。

狭窄的通道内，张军半躬着身体曲腿前行，一边听着呲水声一边摸索着前进，在离井口5米处找到了正在不断呲水的漏点。他蹲在漏点旁，嘴中含着手电筒，将管卡覆盖漏点，顾不得强烈的水流顺着管卡喷溅到身上。由于八道螺丝需要均匀受力反复紧扣，在不足半米的空间内，他使出浑身力气拧着螺丝。当泄漏封堵完成，张军从井里爬出来时，浑身都已被水呲透。

此时，新年的鞭炮声此起彼伏。“越是团圆时刻，我们越得在岗。让辖区内家家户户温暖过冬，就是我们的新年愿望。”他说。

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(责编：王仁宏、吕骞)

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