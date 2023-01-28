本报记者 申智林

大年初六，上午10点不到，正在萝卜地里忙活的湖南省岳阳市湘阴县石塘镇双龙村村民张艳辉，来不及擦掉靴子上的泥，就往村部会议室跑。

“去年，村里修通1公里多长的机耕道，新建了文体小广场，冷链仓储基地交付，人居环境大变样……”村部会议室里，双龙村党总支书记李永忠细数村里的可喜变化，“萝卜种植基地大丰收，村集体经济收入达12.6万元。”

2021年以前，双龙村还没有集体产业。去年，岳阳市对全市374个集体经济薄弱村实施帮扶行动。石塘镇设立集体经济发展基金，重点扶持有合适产业发展项目的村。

“村里人均水田只有0.1亩，但旱地有好几亩，还都是一两米深的疏松土壤，种黄土白萝卜很合适。”村民汪亮元的提议得到了大伙的认可。利用集体经济发展基金，依托返乡能人创办的农业科技公司，双龙村按照“党支部+公司+村集体经济合作社+农户”的运营模式，打造优质黄土白萝卜种植基地。

“去年，300亩萝卜基地迎来丰收，亩产突破6000斤。”农业科技公司负责人杨柳说，光分红一项，就给村集体经济带来3.5万元收入。“我家原本冬闲的半亩多地种上萝卜，一茬卖了2000多斤，价格比普通萝卜高出一倍。”张艳辉说。去年，双龙村带动周边散户种植萝卜面积达1900多亩。

有了集体经济收入，更要用好。不久前，村里开发的新项目“共享菜园”实践基地已初步成形，将面向城市居民招租认领。“项目运转后，今年村集体经济收入能翻番。”李永忠说。

截至2022年底，岳阳市涉农的1549个村（社）实现经营性总收入1.945亿元，乡村振兴新图景正徐徐铺展。

《 人民日报 》（ 2023年01月28日 02 版）

(责编：王震、吕骞)

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