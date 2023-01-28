本报记者 贾丰丰

扫完灰尘，用抹布轻擦，再喷上清洁剂……大年初五，走进位于青海省海东市乐都区的滨河小区，保洁员李英姐正在给一户居民清洁玻璃。阳光透过焕然一新的大窗户斜照进来，照亮了屋子。李英姐笑着说：“我们受过专业培训的就是不一样吧！”

去年刚入冬，一则保洁技能培训通知发到了乐都区马厂乡梦圆居安置小区的微信群。李英姐坐不住了：“之前就有做保洁工作的想法，但既不专业也找不到门路，只能眼热心急。”从坡大沟深的孟家湾村搬到敞亮便捷的安置小区，李英姐眉头的疙瘩只解开一半，“不种地不养羊，靠啥吃饭？”

“2012年以来，全乡陆续实施易地搬迁，可搬得出只是第一步，还要稳得住、能致富。”马厂乡副乡长贾正康说，“我们整合10个村的村集体资金，注册成立了公司，下设劳务服务、家政服务、人力资源服务等子公司，为搬迁群众提供家政保洁、月嫂育婴、养老护理、园林绿化工程施工、建筑劳务分包等岗位信息。”

“政府+公司+农户”，技能培训期期爆满，就业信息随时发布。公司成立半年多，举办了5期技能培训班、3次集中招聘会，目前全乡已经有3000多人凭借技能实现增收。

夜幕降临，马厂乡就业创业服务中心灯光亮起，培训还在继续。

《 人民日报 》（ 2023年01月28日 02 版）

(责编：王震、吕骞)

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