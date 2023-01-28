本报记者 马 晨

阵阵轰鸣的机械声、来回穿梭的工程车、各式各样的安全帽……在河北省廊坊市临空经济区临空国际会展中心项目建设现场，1300余名项目建设者坚守在岗位。

“虽然今年春节不能回家，但能亲身参与到这样的大项目中，心里非常自豪。”机电安装工人葛金财说。今年40多岁的葛金财已经在临空经济区工作整整5年了，亲眼见证了临空经济区从一张白纸到塔吊林立、建筑成群的繁忙景象。

20岁的袁庆康是去年新入职的员工，今年也因为紧张的项目工期不能回家过年。“虽然心里多少有些遗憾，但是家里人都支持我的工作，同事们对我也非常照顾，等到项目建设结束后，我一定回家好好陪伴家人。”为了营造温馨祥和的过年氛围，项目部开展新春慰问活动，提前采购各类年货，组织员工开展贴春联、挂灯笼、包饺子等传统迎新春活动，并精心筹备除夕联欢会与年夜饭，努力让身处异乡的项目建设者感受到家的温暖。

建设者们坚守的这片工地，项目总建筑面积14.8万平方米，由一个会议中心、一个阳光登陆大厅和四座展览馆组成，建成后将成为2023年“中国·廊坊国际经济贸易洽谈会”的主要会议场馆，目前项目正处于建设的关键时期，预计于今年3月底竣工交付。

《 人民日报 》（ 2023年01月28日 02 版）

(责编：王震、吕骞)

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