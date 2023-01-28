本报记者 徐 靖

卷绕、聚合、喷金、清洁、赋能……各项工序紧密衔接，所有设备全线运作，120余名工人正有序忙碌着，位于安徽铜陵经开区的铜峰电子股份有限公司，车间内仍是一片加足马力赶生产的火热场景。

一边是城市张灯结彩，迎接新春；一边是企业生产红火，赶抢订单。铜陵市众多企业对未来发展信心十足，生产建设红红火火，到处涌动着聚力攻坚、加快发展的热潮。“抓订单”“忙生产”成了春节假期的关键词。

“我们电力电子电容器订单量持续增长，各条生产线满负荷生产，目前订单已经排到了3月份。”总经理助理李仁山表示，企业电力电子电容器销售在轨道交通、输变电、风电光伏、工业变频领域都实现了大幅增长，海外市场也取得突破性进展。

去年以来，铜峰电子股份有限公司积极推进重点新项目建设，包括新能源汽车用电容器项目、智能电网产品配套镀膜设备项目等，以项目促进企业转型升级、技术创新和效益提升。

“新的一年，我们公司将积极布局新市场，提升产品市场占有率，实现新的更大跨越，助力铜陵经济高质量发展。”公司相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2023年01月28日 02 版）

(责编：王震、吕骞)

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