本报记者

春节假期，许多人坚守岗位，在建设工地紧张施工，在工厂车间辛勤劳动，在社区基层守卫平安。他们用坚守诠释责任担当，用行动守望万家灯火，成为新春的亮丽风景线。

奋战建设一线

虽然是假期，工地上、厂房里、车间内，依然有许多忙碌的身影。

大年初三夜里，湖北省武汉市地表温度降至0摄氏度以下，地下作业却热火朝天。

伴着轰鸣声，刀盘缓缓转动，盾构机稳稳向前推进……在距水面40米的长江江底，“江城卓越号”盾构机控制室内，驾驶员李岐紧盯显示屏上的参数变化进行操作。最近几天，李岐和中铁十四局集团有限公司的30多名施工人员一同坚守在隧洞中，向着武汉地铁12号线隧道贯通的目标全力冲刺。

李岐驾驶的盾构机重2900余吨，直径约13米，相当于4层楼高。“越是过节，我们越不能放松。”李岐说，目前，盾构机每天掘进4至6米，过江隧道建设已完成工程进度的20%。

春节假期，河北雄安新区的许多建设者坚守岗位，高标准、高质量推进项目建设。

在雄安国际酒店项目施工现场，近千名人员在现场忙碌。雄安国际酒店项目部的李涛说：“春节假期，我们重点完成各个单体精装修和室外景观的施工。作为优先展示区，国际酒店3号楼和会议中心精装修基层和面层在关键节点需要不间断施工。”

在雄安体育中心项目部，100多名建设者坚守岗位。项目经理方国良说：“除夕当晚，项目部管理人员和工人们一起吃年夜饭，工程部、机电部的管理人员自愿坚守一线。大家劲头很足，力争保质保量完成施工目标。”

保障社会运转

这个春节，为了守护万家灯火、保障社会运转，许多人在默默奉献。

大年初二，一声悠长的汽笛声响起，福建省福州市松下码头迎来了满载进口大豆的“帕特拉”轮。船只靠泊完成系缆后，榕城海关关员林文元、王志杰立即登船开展船舶登临卫生检疫工作。

“感谢坚守岗位的海关工作人员，这船大豆将稳定公司生产及产品供应。”该船进口大豆公司负责人陈云勇说。为保障春节假期进口物资有序通关，榕城海关将口岸实验室前移至卸货现场，实现“边卸边检”，加快审批效率，提升整体通关速度。

春节假期，浙江省宁波市东钱湖风景区迎来客流高峰。

“我们来检查用电线路。”取暖负荷节节攀升，国网宁波供电公司东钱湖供电所台区经理徐君和同事正逐间检查民宿用电线路。“服务不打烊，我们24小时在线。”徐君说，国网宁波供电公司安排了值班人员持续对当地的景点民宿、农家乐经营户开展用电安全检查，提供24小时故障抢修服务。“春节假期，我们还对景区充电桩进行了一轮修检。”徐君说。

大年初一早上，吕梁山里北风呼啸，位于山西省吉县的220千伏壶口变电站设备区，气温降到零下20摄氏度。国网临汾供电公司变电运维中心运维人员程华良戴好安全帽，拿上巡视表卡和工具，开始了一天的工作。“每个变电站进出线数量繁多，设备上百台，巡视一圈得两个多小时。”程华良擦净表盘外的雪粒，记录下数据。

“为确保春节假期电网供电安全可靠，我和同事们自愿值守岗位。变电站的工作很重要，这里是保证万家灯火的基础。”程华良说道。

服务千家万户

有这样一群人，在春节假期，用自己的坚守和奉献，服务着千家万户。

大年初一凌晨3点多，陕西省安康市汉滨区第一医院。

“准备气管插管、呼吸机、监护仪、除颤仪、抽血化验……”急诊内科主任吴磊有序指导医护人员对4名一氧化碳中毒的患者进行同步抢救，接诊、救治每个环节都分秒必争、无缝衔接。迅速有效的应急策略和及时精准的施治方案，终于将深度昏迷的患者抢救了回来。

“作为医护人员，我们深知自己的职责使命，只有坚守岗位，才能保障更多人的健康和团圆。”吴磊说。

大年初六，广州火车站。

旅客何先生抱着1岁的孩子乘坐列车，但在进站口突然腹痛难忍，幸得爱心母婴候车棚的民警临时帮忙看护孩子，才能安心就医；两名10岁出头的小女孩和父亲走散，民警帮她们找到家人……

“每年这样的事真不算少。”像往年一样值守在爱心母婴候车棚的广州市公安局越秀区分局广场派出所民警黄穗星说。位于广州火车站西广场进站口的爱心母婴候车棚，是越秀区分局设立的，向需要帮助的旅客送去服务。

前些天广州遭遇强降温，几名第二天一早乘车的旅客在火车站过夜。民警从派出所拿来御寒棉被，让他们感动不已。

一本厚厚的留言本，密密麻麻写着南来北往旅客的感谢话语。

“让旅客平安出行，就是我们的心愿和幸福。”黄穗星说。

（本报记者强郁文、张志锋、刘晓宇、窦皓、付明丽、龚仕建、贺林平）

《 人民日报 》（ 2023年01月28日 01 版）

(责编：王震、吕骞)

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