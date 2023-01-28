本报记者 蒋云龙

黄浩在驾驶公交车辆。

本报记者 蒋云龙摄

何明莉在清扫路面。

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黄沛（左）在检查配电环网柜。

秦廷富摄（人民视觉）

万家灯火喜团圆。春节假期，一座座城市繁华喧闹，熙熙攘攘的人群、车水马龙的街道、鳞次栉比的高楼大厦……浓浓年味里，还有一群人在岗位上默默地忙碌着，全力保障城市运行有序，人民生活安全稳定。

重庆北碚区缙云商圈是重庆的重要商圈之一，人流如织、灯火通明。记者来到这里，跟随3名一线劳动者的脚步，看到他们的兢兢业业、辛勤付出，也看到供销两旺、一片热闹的新春图景。

公交司机黄浩——

“早上6点多发车，晚上10点多收车”

闹钟声响，黄浩睁开双眼。1月23日5点10分，窗外万籁俱寂，只有零星的路灯亮着，作为北碚区584路公交车的驾驶员，他得起床去开第一班车了。

洗漱、吃早餐、出门。6点10分，黄浩驾驶的公交车驶离始发站台，车上乘客还不多。“584路是北碚区的大环线公交，要经过区里最热门的缙云商圈。老城新城的市民要去那儿逛街消费，很多人都爱坐我们这路车。”黄浩说，“过年期间大家起得晚，商圈也开门晚，主要客流是在下午。”

春节假期，北碚区为了促进消费，开展了“爱尚北碚”惠民消费券发放活动。百货、家电、餐饮、美容美发等上千家商家积极参与，不少还推出满减和折扣活动。各种庆新春活动相继开展，吸引着大量市民前来逛街购物、聚会聚餐。

“今年好多出门在外的人都回家过年了，人流量超过往年。”重庆交通开投公交集团北部公交政工部副部长谭瑶说，公共交通方面已经做好了应急预案，根据大数据预测情况，司机和车辆会及时支援热门线路。如果有很多市民参加夜间活动，公交也会延长运营时间，确保把大家安全送回家。

大环线一圈下来，跑了40多个站，最后几名乘客在终点站下车。黄浩却闲不下来，拿起墩布和抹布，开始清洁车窗、车门、座椅、地面。

“我们有标准规定，每跑完一趟要做一次清洁。大过年的，车子更得干干净净！”黄浩干活很是认真仔细。

“早上6点多发车，晚上10点多收车。做一休一，春节也不例外，所以我从来没能陪家里人过个完整的春节假期。我们公交司机大都是上早班，为了保证行车安全，晚上必须要早睡。要是赶上初一值班，就不能陪家人守岁。”黄浩说，今年除夕值班，没办法下厨准备年夜饭，全靠老丈人出手。

“鸡鸭鱼肉蔬菜等年货我都提前备好了，走了好几家店，花了大几百。”黄浩说，“我也跟儿子说好了，休班的时候带他逛商场坐卡丁车，好好玩一天。”

说话间，又该发车了，黄浩驾驶着亮闪闪、干干净净的公交车，再次驶出站台，迎接下一批乘客。

环卫工人何明莉——

“我们扫完马路，好多人都还没起床呢”

“过年的早饭，就该吃汤圆。”何明莉一早起来，给自己煮了6个大汤圆，吃下肚，整个人都暖和起来了。

早晨6点的冯时行路上，穿好环卫服、戴着口罩的何明莉已经拿起扫把、簸箕，开始了一天的清洁工作。暖黄路灯下，工作的身影干净又利索。“这条路我负责5000平方米，早上扫一圈，大概两小时。有人说马路挺干净的，好像不用天天扫。其实，我们扫完马路，好多人都还没起床呢。”何明莉笑着说。

8点多，干净整洁的马路上，人流逐渐密集起来。这时候，何明莉的任务就是在这块区域里“巡逻”，发现垃圾就马上清除。

上午“巡逻”结束后，环卫工人们纷纷到附近的劳动者港湾里吃饭休息，里边有空调、微波炉，干净整齐、设施齐备。

“我就不去了，住得近，10分钟到家。”何明莉说，丈夫已经做好了饭，正和女儿等着她回去一起吃。

冯时行路也穿过缙云商圈。春节假期，商场门口摆放着喜庆的灯饰，过往行人络绎不绝。何明莉负责的商圈区域内，春节假期前3天仅万达广场客流量就突破18万人次，同比增长80.7%。

今年春节，山城重庆格外热闹，人气聚起来了，烟火气浓起来了，清洁工作也比平日繁忙了许多。“人多，垃圾相应也会多点。每逢节假日，就是我们最忙的时候，大家都是想办法互相顶班调休。”何明莉早已习惯了春节值班。一天下来，马路沿线的垃圾箱，她清理了三四次，再仔细擦上两遍，确保外表干净无污。

“家人团圆，就是好年。”何明莉说，一家人大年初五去附近的金刚碑古镇，“逛逛、玩玩，好好热闹了一天”。

电力工人黄沛——

“接到维修电话，就要立刻赶赴现场”

这是95后电力工人黄沛正式工作的第一年，却不能在家过年，要连着值7天班。妈妈有些心疼，出门前跟儿子叮嘱了好几遍，“好好吃饭，注意休息。”黄沛所在的检修班属于国网重庆市电力公司北碚供电分公司，一组8人，春节假期需要全员在岗。

早上9点，黄沛和搭档乘车出门，巡查电力设施。走进一家商场的地下配电室，配电柜嗡嗡作响。黄沛一个个柜体查看，“看指示灯有无异常，听声响有无异常，闻气味有无异常。看听闻后，再用局部放电检测仪靠近柜体检测。”

一个商场，50多个配电柜，巡查一圈，一个多小时就过去了。

下一个巡查点，是路边的10千伏配电环网柜。“简单地说，这就是电力的‘备胎’。”黄沛说，如果正常线路出现故障，它可以及时顶上。他们还准备了两辆应急保电车，确保辖区内居民住宅和商圈不断电。

“上午巡查，下午在办公室监测全区用电情况。下班后是电话值班。接到维修电话，就要立刻赶赴现场。”黄沛说。

“正是在无数一线劳动者的保障下，市民们度过了一个热闹兴旺的新春佳节。”北碚区商务委主任刘颖说，政府发放了消费券，商家活动丰富多彩，市民积极参与，为消费复苏持续注入动力。春节假期前3天，缙云商圈仅万达广场销售额就突破1300万元，增长32.1%。其中餐饮企业营业额增长97.2%，儿童业态销售额增长79.1%。

用职责定格岗位，以实干诠释担当，这是众多城市运行保障人员的春节日历。

他们是细致认真的公交人，便利市民出行；他们是勤劳朴素的环卫工，扮靓大街小巷；他们是尽职尽责的电力人，点亮城市的灯火；还有快递员、保安员、热力工人、网络检修员……一名名平凡而又不平凡的劳动者，日日夜夜在各个岗位奉献服务，守护着你我的安全与便利，守护着这一城的欢乐与繁华。

本期统筹：吴 燕

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2023年01月28日 02 版）

(责编：王震、吕骞)

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