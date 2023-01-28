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辽宁锦州北镇市——

农村客运车  乡间带货忙（新春走基层）

本报记者  刘佳华
2023年01月28日07:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　下午1点半，辽宁锦州北镇市，老爷庙市场人头攒动。市场对面，一辆26座客运车停靠路边，粮油批发店店主把米面油放到车上，和司机李达打招呼：“李师傅，送到笑竹超市，那边给车费。”“好嘞！”李达答应着，启动车辆。

　　车至南关站，焦唤拎着两个大口袋上了车，冲李达一点头，“到张巴。”她是罗罗堡镇张巴村村民，平时来城里，就坐这趟车，“便宜、时间固定，很方便！”这条线路全长28公里，按时间表发车，1天来回跑4趟。

　　说话间，康屯村到了。超市老板郝笑竹迎了上来，“店里离不开人，就通过车把货带过来。”

　　在北镇，农村线路客车还为全市各乡镇、村屯运送生活快消品和农资物品，日均投入车辆50余台，配送货物600余件。

　　下午2点半，车辆抵达罗罗堡镇张巴村，这是北镇最偏远的村落之一。李达将车辆掉头，养蜂户杨玉魁来到车边：“李师傅，两箱蜂蜜，帮我捎给邮局呗？”

　　“行！放这吧。”李达答应得痛快。回城要专门跑一趟邮局？记者疑惑间，客车已驶入罗罗堡客运站。客运站门前，“交邮合作电子商务中心”“乡村客运物流惠农服务站”两块牌子醒目。邮递员甄成龙看到客车，连忙上前接过蜂蜜。

　　北镇市推进交邮融合，将乡镇客运站打造成快递前置仓，联结224个村邮站，配发快递邮件。“客车带货，乡亲们方便了，客运公司的收入增加了，我们愿意干！”李达再次启动车辆，驶向远方。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月28日 02 版）
(责编：王震、吕骞)
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