内蒙古二连海关——
守口岸一线 保运行畅通（新春走基层）
2023年01月28日07:53 | 来源：人民网－人民日报
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“指挥中心，集装箱查验组开始对进口中欧班列集装箱木材进行查验。”春节假期，大雪中的内蒙古二连浩特铁路口岸，海关工作人员王俊鹏正通过对讲机向指挥中心报告。
除夕刚过，一场寒潮随之而来。即使是中午，气温也将近零下20摄氏度。虽然穿着最厚的棉衣，寒风还是带着雪花顺着领口不断灌进衣服里。不一会儿，王俊鹏的眼镜上就结了一层冰，眉毛和头发也变得花白。他只好暂停手里的工作，用手掌的温度将眼镜上的冰化开后再继续。
“我们和铁路部门做好沟通协调，及时获取班列运行信息，提前做好工作计划。”王俊鹏一边查看系统数据，一边介绍，“还建立了微信工作群，提前告知查验计划，减少企业等待时间。”
春节假期，呼和浩特海关所属二连海关合理安排值班人员，优先保障中欧班列查验效率，通过智能化、信息化等手段，进一步缩短查验时间。
“二连浩特铁路口岸一直保持运行状态，这需要我们坚守岗位，确保进出境列车和中欧班列运行顺畅。”王俊鹏说，“今年以来，中欧班列日通关数量较去年有小幅度增长。希望新的一年中欧班列通行越来越顺畅、高效，我们也将深化‘中欧班列+’作业模式，服务中欧班列增量提效。”
《 人民日报 》（ 2023年01月28日 02 版）
(责编：王震、吕骞)
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