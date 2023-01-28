本报记者 崔 佳 刘梦丹

空气中弥漫着甘甜，玉米制成的液体糖正经银白色金属管道，被缓缓注入无菌发酵罐中。宽敞的生物发酵车间里，工作人员在中控室定时查看参数，60多个小时后，洁白的维生素晶体会被运往下一个生产车间。完成华丽蜕变后的玉米，市场价值将提升约10倍。

这里是位于黑龙江省绥化市经济技术开发区的新和成生物科技有限公司，去年9月，公司三期项目正式投产。

“本地的‘靠谱’招商为我们做大做强提供了帮助。”新和成副总经理石扬辉说，“上游的原料供应企业就在我们马路对面，下游的肥料加工企业直接进了我们厂区。”

石扬辉口中“靠谱”招商的“谱”，正是绥化市编制的《玉米产业链招商图谱》和《玉米生物经济供应链家谱》。“图谱厘清各产业链未来拓延方向，家谱随时更新已落地产业链项目，在查缺补漏、精准招商的同时，也让企业清晰了解本地的产业互补和区位优势。”绥化市经济合作局局长迟峰介绍。

精准招商，有力促进了玉米产业链延链、补链、强链。

“即便是最后剩余的玉米胚芽等副产品，也会就近送往下游企业，加工成优质饲料与肥料。”绥化市发改委副主任王连辉介绍，“我们的目标，就是让绥化的每一粒玉米都被‘吃干榨净’。”

2022年前11个月，绥化市玉米深加工规上企业实现产值277.9亿元，同比增长10.8%，玉米加工能力接近千万吨。“我们将努力打造国际知名的玉米生物发酵产业强市，力争到2025年，全市玉米生物发酵产业产值达到500亿元。”绥化市委书记张宝伟说。

《 人民日报 》（ 2023年01月28日 02 版）

(责编：王震、吕骞)

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