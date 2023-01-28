2022年中国研发经费投入突破3万亿元
2023年01月28日07:53 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京1月27日电 （记者陆娅楠）国家统计局近日发布数据显示，2022年我国全社会研究与试验发展经费（以下简称研发经费）继续保持两位数增长，投入总量迈上3万亿元新台阶；经费投入强度（研发经费与GDP之比）较快提升，达到2.55%。
初步测算，2022年我国研发经费投入达30870亿元，首次突破3万亿元大关，比上年增长10.4%，自“十三五”以来已连续7年保持两位数增长。按不变价计算，研发经费增长8.0%，高于“十四五”规划“全社会研发经费投入年均增长7%以上”的目标。
投入总量上规模，投入强度也较快提升。据初步测算，2022年，我国研发经费投入强度达到2.55%，再创新高，比上年提高0.12个百分点，明显高于“十三五”以来年均增幅，实现了较快提升。
基础研究经费保持增长，原始创新取得新突破。初步测算，2022年，我国基础研究经费支出为1951亿元，比上年增长7.4%；占研发经费比重为6.32%，连续4年保持6%以上的水平，为我国原始创新能力不断提升发挥了积极作用。
(责编：王震、吕骞)
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