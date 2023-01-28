2022年中国债券市场平稳运行
2023年01月28日07:53 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京1月27日电 （记者徐佩玉）中国人民银行日前发布的2022年金融市场运行情况显示，去年我国债券市场平稳运行，国债收益率涨跌互现，债券市场高水平对外开放平稳有序，投资者结构进一步多元化，货币市场交易量持续增加，银行间衍生品市场成交量保持平稳。
2022年，我国债券市场共发行各类债券61.9万亿元，同比基本持平。其中银行间债券市场发行债券56.0万亿元，同比增长5.4%，交易所市场发行5.8万亿元。2022年，国债发行9.6万亿元，地方政府债券发行7.4万亿元，金融债券发行9.8万亿元，公司信用类债券发行13.8万亿元，信贷资产支持证券发行3345.4亿元，同业存单发行20.5万亿元。截至2022年12月末，债券市场托管余额144.8万亿元，同比增长11.3万亿元，其中银行间债券市场托管余额125.3万亿元，交易所市场托管余额19.5万亿元。
(责编：王震、吕骞)
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