本报北京1月27日电 （记者廖睿灵）国家能源局日前发布的2022年全社会用电量等数据显示，2022年，全社会用电量86372亿千瓦时，同比增长3.6%。分产业看，第一产业用电量1146亿千瓦时，同比增长10.4%；第二产业用电量57001亿千瓦时，同比增长1.2%；第三产业用电量14859亿千瓦时，同比增长4.4%；城乡居民生活用电量13366亿千瓦时，同比增长13.8%。

分行业看，据中国电力企业联合会数据，2022年，高技术及装备制造业全年用电量同比增长2.8%。其中，电气机械和器材制造业、医药制造业、计算机/通信和其他电子设备制造业全年用电量增速超过5%；新能源车整车制造用电量大幅增长71.1%。四大高载能行业全年用电量同比增长0.3%。

(责编：王震、吕骞)

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