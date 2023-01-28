截至2022年底
全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦
2023年01月28日07:53 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京1月27日电 （记者廖睿灵）国家能源局近日发布的2022年全国电力工业统计数据显示，截至去年12月底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%。
2022年，全国可再生能源总装机超过12亿千瓦，水电、风电、太阳能发电、生物质发电装机均居世界首位。其中，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%；太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。
电源工程建设投资方面，2022年，全国主要发电企业电源工程建设投资完成7208亿元，同比增长22.8%。其中，核电677亿元，同比增长25.7%。电网工程建设投资完成5012亿元，同比增长2%。
(责编：王震、吕骞)
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