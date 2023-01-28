本报北京1月27日电 （记者李婕）中国黄金协会近日发布的统计数据显示，2022年国内原料黄金产量为372.048吨，与上年同期相比增产43.065吨，同比增长13.09%。另外，2022年进口原料产金125.784吨，同比增长9.78%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金497.832吨，同比增长12.24%。

中国黄金协会分析认为，黄金首饰消费在去年初经历了强劲复苏，此后受国内疫情多点散发影响，黄金首饰消费明显下滑，但部分重点加工企业和民族零售品牌产销量仍保持相对稳定，品牌集中度进一步提升。

(责编：王震、吕骞)

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