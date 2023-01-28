本报北京1月27日电 （记者李婕）中国贸促会近日在京举办《自由贸易协定商务应用指南》发布仪式，正式发行《自由贸易协定商务应用指南》系列丛书。

丛书共计16册，涵盖了中国迄今签署并生效的所有自由贸易协定，并以解决企业可能面临的实际问题为出发点，逐章逐节解读自贸协定文本，最大程度挖掘第一手案例资料，是迄今为止关于中国自贸协定的最为全面的解读文本。

截至目前，中国已与26个国家和地区签署了19个自由贸易协定，自贸伙伴遍及亚洲、大洋洲、拉丁美洲、欧洲和非洲。特别是2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，标志着世界上人口最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区正式落地。

(责编：王震、吕骞)

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