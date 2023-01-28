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“人才超市”助力青年返乡创业就业

2023年01月28日08:02 | 来源：新华社
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　　新华社济南电（记者邵琨）“要想做好电商，产品照片拍摄、简介填写、直播带货这些都要注意技巧。”春节前，在山东省惠民县胡集镇电商驿站，胡涛作为创业成功典范，正在为家乡创业者开展电商培训，分享创新创业和电商发展运营的经验。

　　27岁的胡涛是胡集镇胡集村人，大学期间热爱电商的他就在网上经营起了“小生意”。大学毕业后，他在胡集镇“人才超市”服务平台的帮助下，回到家乡创业。

　　“起初，我在自己家屋后的阁楼上经营网店，跟现在相比，条件不是太好，管理起来也不方便。后来，我通过‘人才超市’的帮助，入驻了电商驿站，这里的环境更好，也便于管理。”胡涛说。

　　胡集镇通过搭建“人才超市”平台，整合人社、经委、电商等部门，建立后备人才数据库，按照就业创业、农业服务、企业务工等3方面对接人才需求，整合人才数据库资源积极推送到当地企业，实现人才与企业的双向选择、双向服务。

　　目前，胡涛的网店以经营电脑贴膜、笔记本箱包、键盘膜等为主，在淘宝、天猫均有店铺，日销量500余件，日销售额达1万元，商品卖遍了全国各地，有的商品还销售到了国外。

　　越来越多的大学生已经在家乡的不同岗位上崭露头角。“人才超市”不仅吸引了更多青年人返乡创业就业，拉动了地方经济发展，还为乡村振兴注入了新的活力。

　　李景新是北京理工大学的一名在校生，毕业后有回乡发展的打算。利用假期，他在山东省淄博市博山区池上镇政府进行岗位锻炼。

　　每天下班后，李景新都要到镇上开设的“乡村振兴人才超市”去逛逛，服务专员相启龙结合李景新所学专业帮助匹配推介适合工作岗位，并讲解支持政策。李景新通过“乡村振兴人才超市”，提前找到了心仪的工作。

　　淄博市博山区通过打造“乡村振兴人才超市”，统筹全区180余家重点企业的岗位需求及“人才金政50条”等配套支持政策，集中纳入超市“货柜”，由超市服务专员进行岗位推介和政策讲解，方便有就业需求的大学生选择心仪工作。

　　2022年，博山区8家“乡村振兴人才超市”已帮助930名大学生回乡就业创业，乡村振兴发展活力持续增强。

　　淄博博山幽幽谷旅游开发有限公司总经理赵胜建是返乡大学生，他带领中郝峪村村民以“公司主导+村民入股”方式发展乡村旅游。“村里旅游的发展离不开人才支撑，通过‘乡村振兴人才超市’等渠道，公司引入了平均年龄26岁的63人团队负责管理运营。”赵胜建说。

　　经过几年的发展，中郝峪村已由昔日的贫困村变成综合性收入3900万元、人均年收入5.2万元的美丽乡村。

(责编：王震、吕骞)
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