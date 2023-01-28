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夜市摊位点亮我的生活

李平、唐弢
2023年01月28日08:04 | 来源：新华社
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　　今年47岁的赵希龙，大年初二开始就在杭州武林夜市摆下摊位。这位烧伤度达95%的重度残疾人，以一根棕榈叶茎为筋架，运用编扣、打结、互相穿插等手法，将棕榈嫩叶编织成蚂蚱、乌龟、兔子、蝴蝶、青蛙等动物，工艺品样样精彩别致。

　　“2022年10月，我在杭州龙翔桥摆地摊时，城管人员好心劝我到武林夜市摆摊，说那里人流大，政府也允许摆。夜市管理人员了解到我的情况后，不仅免除了每月近3000元的摊位费，还免费给我配了桌子、凳子和灯光装置等。”赵希龙说，温暖的帮助，让他在杭州武林夜市扎下根。

　　“我女儿现在读大二，相信在这座温暖的城市摆摊，我的生活会越来越好。”赵希龙说，他靠编织棕榈叶工艺品，月收入3000多元。

　　已在武林夜市摆摊近7年的肖义劲是一名保安。他白天上班，晚上则在夜市摆摊，寒来暑往，从未间断。肖义劲对记者说，每天收摊回家，已近凌晨。但想到摆摊每月有4000多元收入，能让家人过上更好的生活，所有的苦和累都值得。

　　曾将自己精心编织的手工编绳邮寄到芬兰客户手中的刘小庆，是一名心灵手巧的安徽姑娘，在武林夜市摆摊的8年多时间，她通过和丈夫一起奋斗，已在杭州买房定居。

　　“夜市虽小，也能成就平凡人的梦想。”刘小庆说，武林夜市帮她这样的农村姑娘实现了在大城市定居的梦想，她珍惜摆摊的每一天。

　　据武林夜市党支部书记、管理负责人叶连忠介绍，300多米长的武林夜市，摆放着179户小摊主的摊位，这里的每名摊主背后都有一段奋斗向上的故事。“夜市既是包容他们的港湾，也是帮他们实现人生梦想的舞台。”

　　据了解，2022年，武林夜市管理方主动免除了165名摊主的100多万元摊位费，并设立40万元困难帮扶金，帮助20多名生活困难的摊主度过艰难时期。

　　这个春节，武林夜市热闹喧嚣。每个摊位前，人头攒动，摊主们累并快乐着。

　　新华社杭州1月27日电

(责编：王震、吕骞)
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