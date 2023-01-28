李自良、刘红霞、潘莹

一元复始万象新。祖国西北角的新疆，在逐渐升温的忙碌劲儿中，在喜迎新春的祥和氛围里，人们开始新一年的奋斗，天山南北经济高质量发展热潮涌动。

释放潜力：消费市场逐步回暖

街道车水马龙，商家张灯结彩，促销活动纷纷上线——新年伊始，新疆各族群众外出购物、休闲、旅游热度回升，外地游客慕名而来，深度体验“认真的雪”。假日经济、冰雪经济等不断升温，消费市场逐步回暖。

“我们餐厅中午和晚上都会迎来客流高峰。”乌鲁木齐延安路上主打新疆地方菜的海尔巴格餐厅负责人阿布都克力木·太来提说，目前门店堂食销量已基本回到疫情前水平。

乌鲁木齐向西，一个半小时动车车程，记者来到新疆美食“大盘鸡”的“起源地”——塔城地区沙湾市。夜幕降临，皑皑白雪中，霓虹彩灯下，风味多样的沙湾大盘鸡吸引着五湖四海的食客。踏雪走进位于沙湾市安集海镇的新疆广海记农业科技发展有限公司，敞亮洁净的车间里，工人正忙着给大盘鸡辣酱装罐打包。

“我们手头还有300多万元的订单，正在加紧生产和发货。我们改进工艺使用罐装，让全国各地的朋友在家也能享受正宗的沙湾大盘鸡。”公司总经理谢广洲没跟记者聊一会儿，手机就响了。

日益复苏的不只有“舌尖上”的需求。年货节、冰雪旅游文化节、特色农副产品展销……各类促消费活动有序开展，加上购物满减、发放消费券等活动，消费品和旅游市场热度也不断提升。

新疆地处黄金冰雪纬度带，每年吸引各地雪友前来“追雪”。2022年12月28日，首趟“中国雪都·阿勒泰号”冰雪旅游专列开通。中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司相关负责人介绍，仅1月1日至19日，这趟专列就运送旅客超过2万人次。

新疆维吾尔自治区商务厅相关负责人说，新年以来，通过政府支持、企业让利、消费者受益形式，打造节日消费热点，营造全民乐享消费、喜迎新年的火热氛围，进一步激发消费市场活力，提振消费信心。

增强动力：抢工期、拓市场、强信心

“轰隆隆……”1月6日，室外气温低至零下20℃，而在天山胜利隧道进口端中导洞内，操作硬岩掘进机的施工人员却忙得热汗淋漓。

在全长近320公里、总投资达460余亿元的乌鲁木齐至尉犁高速公路项目中，天山胜利隧道长达22公里，是整个项目中难啃的“硬骨头”。项目部负责人王贺起说，尽管天气寒冷，施工难度大，施工仍加紧进行。

视线向东。三九时节，在西气东输四线天然气管道工程吐鲁番—中卫项目建设现场，距离哈密三道岭矿区不远处，室外最低温度达到零下15℃。焊接钢管、喷涂防腐涂料、开挖管沟……项目负责人陈东说，工人们全都配备好棉衣、棉安全帽，以饱满的工作热情，全力以赴确保工程进度。

重大项目是拉动投资增长的主要动力，也是稳住经济大盘的重要抓手。从公路、铁路，到油气工程、水利项目，天山南北，一系列重大项目正稳妥有序推进。

寒冬不猫冬。行走在广袤新疆大地，记者有种明显感受，就是社会各界都铆着一股劲儿，一股时不我待的劲儿，一股时时在状态的精气神，这为新年开新局增添昂扬向上、稳步前行的“底色”。

拓市场、抢订单，各类企业生产线运转不息。同时，从国家到地方一系列助企纾困政策落地实施，保障产业链供应链稳定，为企业强信心、稳增长增强底气。

“2022年12月中旬，新疆组织政企代表团赴中亚拓市场、抓订单，我们取得丰硕成果，与多个合作方达成合作意向。”特变电工股份有限公司国际市场总经理胡南说，政府稳外贸、促合作的举措，坚定了企业促生产、稳增长、赢未来的信心。目前各类系列产品生产计划饱满，订单量充足。

激发活力：加速建设“核心区” 力促共享发展

“外引内联、东联西出”。在刚刚过去的一年，新疆开放型经济迎难而上，交出亮眼成绩单：据乌鲁木齐海关统计，2022年新疆外贸进出口总值2463.6亿元，创历史新高，同比增长57%，高于全国增速49.7个百分点，增速位居全国第一。全年监管中欧（中亚）班列1.3万列，监管列数创历史新高并稳居全国首位。

加快申建中国（新疆）自贸试验区、推动丝绸之路经济带核心区高质量发展、积极打造亚欧黄金通道和向西开放桥头堡……新年伊始，自治区地方两会释放明确信号，新疆推进高水平对外开放蹄疾步稳。

连日来，遍布全疆的口岸经济带“同频共振”：

1月1日凌晨1时10分，满载50个标箱货物的“长安号”班列一声长鸣后，从霍尔果斯口岸出境，驶往波兰，开启跨年之旅；

10日23时，一架满载跨境电商货物的MYW5044全货机从乌鲁木齐地窝堡国际机场起飞，前往哈萨克斯坦阿克托别，标志着新疆跨境电商全货机专线正式开通；

146、163、180……这是最近几天，喀什综合保税区出区车辆的数量曲线，随着疫情防控政策优化调整，这块3.56平方公里的开放高地再次忙碌起来。

高质量发展路上，一个也不能掉队。随着乡村振兴深入推进，偏远地区各族群众迎来美好生活新希望。

祖国西北角，帕米尔高原寒风凛冽。坐在自家温暖敞亮的抗震安居房里，想着家里有馕、房后有羊、孩子免费上学堂，巴西·恰克尔忍不住嘴角上扬。

他家在塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡夏拉夫迭村。“以前我们每天用水，要去5公里外的河里挑，冬天更难熬。”39岁的巴西·恰克尔说，现在通了自来水，冰箱、洗衣机、电视、热水器都有了，游客多的一年，家里光搞牧家乐就挣了15万块钱，更好的日子还在后头。

塔什库尔干塔吉克自治县县委书记黄湘柏告诉记者，2022年底县里机场通航，可以预见，今年游客将持续增多，县里组织技能培训，让更多农牧民当导游、司机，乡村振兴有了更多支撑。

这是新疆巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的一个缩影。做好“土特产”文章、搞好乡村旅游、引导群众自觉遵守村规民约……新疆广大乡村迈向共同富裕的活力正持续迸发。

“干劲”“信心”“希望”……采访调研中，这些关键词屡屡被提及，对困难不畏惧的韧性，对美好生活的期盼，汇聚成温暖的光，照亮祖国西北角高质量发展新征途。

(责编：王震、吕骞)

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