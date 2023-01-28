新华社北京1月27日电（记者徐壮）玉兔伴休闲，旅游迎新春。7天的春节假期，既是难得的团聚时间，也是休闲游玩需求高涨的黄金周。伴随疫情防控举措优化调整，这个春节假期，中远程旅游稳步复苏，旅行体验年味浓厚。

“近日异地客流占比超过7成，消费者主要来自北京、广东、浙江等地。餐厅生意的火爆让我们对哈尔滨旅游市场全面复苏充满信心。”哈尔滨中央大街一家西餐厅的运营经理王旭说。

与市场感受一致，多方数据证实中远程旅游复苏势头旺盛。

飞猪数据显示，今年春节境内长线游订单量同比增长超500%，国内机票订单量同比增长超40%，火车票订单量同比增长近80%。

伴随着长线出游的升温，多地景区迎来久违的爆满场面，酒店、民宿、餐饮等配套产业同步取得癸卯新年“开门红”。携程数据显示，跨省酒店预订占比近7成；与去年同期相比，春节假期前4天民宿预订量同比增长超2倍，门票预订量同比增长超5成。

新春佳节，山东枣庄台儿庄古城花灯通明，流光溢彩。有千余年历史的国家级非物质文化遗产项目火龙钢花在古城关帝庙广场前上演，伴随着火树银花的热闹场面，游客叫好声不断，共祝新年红红火火。

春节出游，年俗是特色。全国各地景区纷纷推出各类庆祝农历新年活动。

在北京，圆明园新春游园会将老字号、非遗、文创、餐饮、游玩融于一体，获得游客一致点赞；在贵州，施秉县杉木河夜漂景区的迎春灯会，造型各异的花灯将人们带入传统文化与现代科技交融的节日氛围；在浙江，乌镇推出水上年市、水陆迎春演绎、新春长街宴等项目，让游客感受浓浓水乡年味……

“过年旅游，还是图一个喜庆和热闹，得到一些传统文化的熏陶。”身着汉服来到乌镇过年的上海游客马女士说。

携程27日发布的《2023年春节旅游总结报告》显示，除一线大城市外，西安、苏州、扬州、洛阳、开封等文旅资源富集的古城人潮如织，位列景区人气前十城市。

以文塑旅、以旅彰文。赏彩灯、逛庙会、游古镇、登高祈福、非遗传承……传统文化与佳节出游交融，让这个春节倍添仪式感。

一壶清茶、一炉炭火、几盘零食……围炉煮茶，成为社交网络上的春节聚会新宠。

“在外奔波了一年，需要与家人分享一壶茶的时间。”在长沙市民杨小姐看来，围炉煮茶的重点不在于吃喝，而在于让亲友在寒冬围坐一起，共享温暖时光。

团圆是春节永恒的主题。春节假期的出游既是休闲，也是团聚。OTA平台搜索数据显示，除了围炉煮茶外，滑雪、游湖、登山、露营等适合多人共享的游乐项目均受到游客青睐。

这个春节假期的暖意，还体现在惠民政策上。山西鼓励全省A级景区在2023年1月至6月期间以优惠价格预售全年首道门票；广西将桂林景区等在内的160余家景区对全国游客实行首道门票5折优惠；浙江杭州、山东济南、江苏苏州等地对国有A级景区免首道门票……

文化和旅游部资源开发司一级巡视员王鹤云介绍，春节期间，文旅部门组织开展“打卡旅游休闲 打开欢乐春节”2023新春旅游推广活动，鼓励各地推荐更多休闲游、微度假等周边游产品，推动旅游景区、旅游度假区、旅游休闲街区、乡村旅游重点村镇等因地制宜做好春节假日市场供给，推出具有冬季特色的休闲体验项目，开展丰富多彩的旅游休闲和民俗活动，满足人民群众“旅游迎春、休闲过年”的需求。

(责编：王震、吕骞)

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