王雨萧、叶昊鸣、周圆、周晔、侯文坤、徐壮

这是一个不同寻常的春节黄金周——

随着更好统筹疫情防控和经济社会发展，节日里的中国在流动和忙碌中释放发展动力。

实体商业人气回暖，线上零售增势不减，持续升温的假日消费，彰显中国市场的潜力和韧性。

送祝福、庆团圆，神州大地洋溢着浓浓年味儿；看非遗、品书香，传统文化在赓续传承中焕发新生。

出行畅：国内旅游出游突破3亿人次 流动中国彰显生机活力

天空湛蓝清澈，大地银装素裹……在新疆阿勒泰地区的雪道上，游客王先生和家人在冰雪世界中尽情驰骋。

“南方人对雪有着特殊的向往，今年春节我们一家打卡阿勒泰的各大雪场，孩子们对滑雪也充满热情和好奇。”王先生说。

今年春节，在落实好安全生产和疫情防控要求前提下，10739家A级旅游景区正常开放，占全国A级旅游景区总数的73.5%。各地相继出台景区门票减免或打折、发放文旅消费券等惠民措施。据不完全统计，春节期间免费开放A级旅游景区1281家，占全国A级旅游景区总数的9%。

多地聚焦“不夜城”特色，推出夜间文旅产品。如北京八达岭夜长城首次在春节期间对公众开放，四川成都开展夜游锦江、成都灯会、光影节、火花节等系列夜游活动。

在各类政策措施带动下，不少景区重现游人如织的景象。经文化和旅游部数据中心测算，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%。实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1%。

国外度假游也持续升温。国家移民管理局数据显示，春节假期前6天，全国移民管理机构共查验出入境人员239.2万人次，较2022年春节同期增长123.9%。

旅游通达，出行顺畅，寄托着人们对“诗和远方”的向往，更离不开相关部门的配合保障。

“用手机扫码下载App，注册账号、充值完毕之后，就可以插入充电头进行充电。”在武鄂高速葛店停车区，新能源车主卢女士在工作人员帮助下顺利完成了充电。针对春节期间的出行高峰，国网相关单位在全国多地提前安排移动充电舱，满足长途出行的充电需求。

为最大限度保障群众出行需求，各地交管部门依托交通广播、电视、互联网等媒介，及时公布交通流预判和分流绕行预案等，确保春运期间道路平安畅通。

国务院联防联控机制春运工作专班数据显示，1月21日至26日，全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客约1.75亿人次，全国高速公路小客车流量约2.45亿辆次，均高于2022年同期水平。

春节期间，“人”的出行平稳畅通，“货”的通行运转有序。

根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，1月21日至26日，国家铁路运输货物约5841.7万吨；邮政快递揽收量约2.79亿件，投递量约2.59亿件。大小备货仓和物流集散点昼夜灯火通明，流动中国处处彰显生机与活力。

消费旺：餐饮、电影票房复苏强劲 节日市场繁荣有序

老济南酥锅、糖醋鲤鱼、兔年造型的胶东花饽饽……大年初五，位于山东济南恒隆广场的“城南往事”人声鼎沸，香气升腾。

“春节期间几乎每天都是爆满状态，门口排队的顾客就没断过。”山东凯瑞商业集团市场营销总监侯明敬说，今年春节，餐饮业熟悉的热闹场景又回来了，餐饮人的信心也回来了。

美团数据显示，春节假期前6天，全国多人堂食订单量同比2022年春节增长53%，部分餐厅重现排队等位超过1000桌的火爆态势。

“春节是餐饮市场复苏的试金石，疫情防控政策优化调整后，餐饮业经营情况持续向好，预计后续复苏脚步有望进一步加快。”中国饭店协会会长陈新华说。

电影市场也在春节期间迎来“开门红”。猫眼专业版数据显示，截至1月27日21时，2023年春节档电影票房突破67亿元，为中国影史春节档票房第二名。

“大年初三和朋友一起观看了《流浪地球2》，场景震撼人心，剧情和特效都很棒，中国科幻电影质量越来越高了。”“90后”观众周思走出电影院兴奋地说。

业内人士分析，今年春节档影片类型丰富多样，演员阵容强大，充分展现了中国电影的魅力，也为全年电影市场复苏打下基础。

除了走进影院，不少人选择假期“宅”家线上观影。爱奇艺数据研究中心提供的数据显示，春节假期前5天，爱奇艺剧集频道观看时长同比增长28%，《狂飙》等剧集热度持续攀升。截至1月25日，两部春节档推出的网络新片在爱奇艺云影院首映总票房已超1200万元。

春节期间，网络零售增势依旧强劲——京东数据显示，“兔”年主题珠宝首饰春节期间销量持续走高，礼盒类商品整体销量同比增长超50%；苏宁易购平台净水器、智能除菌马桶等升级类电器销售持续增长；一些品牌推出的预制菜新品在京东、天猫旗舰店销售火爆……

春节黄金周，也是透视全年经济的一扇窗口。

“节日消费火热的景象再次回归，一定程度上表明消费信心在回升。春节消费的红火，为提振全年经济开了个好头。”中国宏观经济研究院研究员王蕴说。

暖意浓：展现新征程奋进姿态 年味儿升腾全球共庆

正月初三一早，冬日暖阳缓缓升起，湖北省钟祥市莫愁村景区已经热闹起来。“醒狮送瑞”等民俗活动喜气洋洋，浓浓荆楚年味儿弥漫在乡间村落。

“家乡的变化太大了！”在广州工作的王威两年没有回老家过年了，今年他早早赶回家，帮父母办年货、贴春联、做团圆饭。他打算好好享受春节假期，找回儿时过年的记忆。

苍穹之上，太空家园同样年味儿满满。

问天舱内，3名航天员特意穿上了“祥云服”，迎接中国空间站全面建成后的首个除夕。“鸿运当头”椒麻鹅，“金玉满堂”松仁玉米，“势如破竹”酸辣笋……航天员张陆说：“穿新衣、吃饺子、送祝福，这些年俗年味儿可一样也不少。”

春节期间，世界多地纷纷举办中国年庆祝活动，让远在海外的华夏儿女表达对故土的眷恋，也让国际友人近距离感知中国春节，共同触摸五千年文明的脉动。

年，是幸福的团圆味道，更是文化的赓续传承。

演皮影、做草编、揉花馍……春节期间，在西安市昆明池·七夕公园举办的非遗集市和非遗展演活动上，丰富的非遗技艺吸引了游客驻足观看、动手体验。

“今年是兔年，这些小泥兔非常受欢迎。”泥塑非遗传承人李俊平的展位前站了不少游客，“通过对传统泥塑的形象和造型比例进行调整，再结合现代流行元素，这些泥塑兔变得更加可爱。”

北京超过160家实体书店在假期开门营业，让书香伴佳节；在河北石家庄，非遗传承人和群众欢聚一堂，兔年剪纸栩栩如生，兔年烙画、浮雕等活灵活现；浙江湖州部分地区组织开展“欢乐过大年·戏曲进乡村”活动，为群众送去传统越剧……

癸卯新春，神州大地以奋斗起笔。

眼下，北大荒集团各地农场正加紧检修农机、精选良种、备足春肥、清雪扣棚，描绘出一幅幅生动的“春耕备耕图”；中铁十八局银昆高速公路工地已是一片繁忙，就地过年的工人们正抓紧施工；春节期间，西部陆海新通道跑出“加速度”，开行量同比增幅创历年新高……

瑞兔呈祥新年好，四海欢腾满目春。这个春节黄金周，折射新征程上的奋进姿态，彰显中国经济的韧性活力，勾勒气象万千的时代图景。

新华社北京1月27日电

(责编：王震、吕骞)

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