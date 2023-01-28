随着中国优化调整防疫政策、有序恢复中国公民出境旅游，不少中国人选择春节期间到国外度假，为多国旅游业复苏带来信心。

分析人士指出，中国公民境外游、中国春节消费潮等让人们感受到经济复苏的强劲动力，也更加深切意识到中国经济向好的世界意义。

对未来充满期待

为迎接中国农历新年，世界知名滑雪胜地瑞士少女峰在缆车起始站布置了中国兔年装饰和传统红灯笼等喜迎春节的饰物，并在欧洲海拔最高火车站“少女峰-欧洲屋脊”旁边的冰川上展示兔子形态冰雕，以迎接中国游客到来。

“我们想给中国游客一个特别的欢迎方式，因此在冰川上刻出了兔子，因为2023年是中国农历兔年。我们还有很多其他表现中国元素的欢迎方式，这些都是我们第一次做。”少女峰铁路公司管理人员凯斯勒说。

该滑雪胜地一直非常重视亚洲市场，新冠疫情暴发前年均接待75万人次亚洲游客。凯斯勒说：“我相信中国市场有很大潜力，因此做了这么多面向中国游客的活动。”

中国农历春节大年初一早晨，印度尼西亚巴厘岛机场用当地传统歌舞和具有中国特色的舞狮表演，欢迎2023年首个中国旅游包机从深圳抵达当地。巴厘省省长科斯特表示，中国多年来一直是巴厘岛的最大游客来源国之一。中国游客的到来一定能推动巴厘岛旅游业蓬勃发展。

在马尔代夫，维拉纳国际机场特意安排了喷射巨型水柱的“水门礼”，以高级别礼仪欢迎中国优化调整防疫政策后直飞马尔代夫的首个航班。在这趟航班上，不少中国家长带着放假的孩子出国游玩。马尔代夫旅游部长毛素姆表示，中国游客的到来将极大促进马尔代夫旅游业。

提振旅游从业者信心

“中国游客群体庞大，消费能力较强，这为菲律宾的酒店、餐饮等旅游服务业的就业提供巨大帮助，”菲律宾有利东方旅行社副总裁许智超告诉新华社记者，“时隔三年，菲律宾旅游行业出现复苏迹象，订票、订房和团队游日渐繁忙。相信菲中两国人文交流和旅游合作一定会向好发展。”

“我们怀着满满的爱在雅典等待中国游客！”谈及今后的发展前景，希腊一家餐厅老板斯皮罗斯·贝拉克塔里斯心中充满期待。马尔代夫当地旅行社工作人员拉伊德说，很高兴看到中国客人又回来了，这对于当地旅行社和整个国家来说无疑是个好消息。

荷兰旅游局形象大使、羊角村村长盖比日前接受新华社记者专访时表示，中国游客的到来，将有助于荷兰旅游业持续复苏。目前，作为荷兰热门旅游景点，羊角村接获的来自中国旅行团的订单在增加。预计从第二季度开始，到荷兰进行高端自助游和商务考察旅行的中国游客人数将持续保持增长势头，荷兰旅游业也将因此受益。

助力全球旅游业复苏

春节期间，不少中国游客来到长滩、保和等菲律宾旅游目的地度假，当地酒店和餐馆重现疫情前爆满的景象。菲律宾旅游部长克里斯蒂娜·弗拉斯科表示，中国游客到来是新年好兆头，将极大帮助菲律宾旅游业恢复，“感谢中国将菲律宾列为首批恢复出境团队旅游目的地之一，菲律宾将以开放姿态欢迎中国朋友”。

在希腊，旅游部长瓦西利斯·基基利亚斯也向中国人致以节日问候。旅游业是希腊经济支柱产业之一，产值约占其国内生产总值的四分之一。基基利亚斯说，希腊旅游业希望在2023年延续复苏势头，需要进一步开拓中国市场、吸引中国游客，“非常期待、非常高兴能在希腊迎接中国游客到来”。

除夕前一天，中国优化调整防疫政策后首个赴埃及中国旅行团抵达开罗国际机场。埃及民航部长特别代表、埃及航空公司董事长叶海亚·扎卡里亚在欢迎仪式上说，埃中两国都是拥有璀璨历史的文明古国，埃方期待在埃及境内前往各个旅游目的地的中国游客数量不断增多。

西班牙国家旅游局局长米格尔·桑斯表示，中国有序恢复公民出境旅游等措施将助力全球旅游市场全面复苏，西班牙期待迎接中国游客。

（参与记者：闫洁、刘锴、余谦梁、车宏亮、 王湘江、于帅帅、刘叶雨、姚兵、刘佳琪、单磊、 连漪、谢宇智） 新华社北京1月27日电

(责编：王震、吕骞)

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