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收费名目五花八门，视频平台付费套路几时休？

2023年01月28日08:13 | 来源：经济日报
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新岁伊始，又到了给视频会员续年费的时候。“买了几个平台的会员，一年得花费近千元。”这不是在夸张，而是当下很多人花费的真实写照。为了追剧、看综艺或动漫，消费者往往需要在多个平台充值会员。考虑到各个视频平台的优势内容不尽相同，人们对不同平台分开收费在情理之中，但如今就算在同一平台内，收费名目也开始变得五花八门。

比如，对投屏画面的清晰度划分，低等级会员只支持480P清晰度，要想实现4K画质，需要充值到更高等级会员；再比如，有的平台会限制会员账号的登录终端，在手机或平板上注册的账号，在电视端就无法使用，只能另外开通电视端的会员账号，才能继续观看该平台的相关内容；还有的对付费内容和目标群体加以区分，体育赛事要开通“体育会员”，看动画听儿歌要开通“幼儿会员”……总之，花钱购买一个基本的普通会员远远不够，如果临时想投影大屏，或者多看一场体育赛事，都需要额外付费。如此繁琐复杂的“套娃式”付费制度，让很多消费者感到既愤怒又无奈。

面对用户日益细分的差异化娱乐需求，视频平台转向“精耕细作”式的收费模式不无道理。但是，其结果要指向服务品质的升级、消费体验的提升，而不是巧立名目、增收费用。有不少人抱怨，为了追一部剧，先是充钱购买整部剧的观看资格，再充钱享受高清画质，会员费“一充再充”，体验感也随之一降再降。要知道，内容消费并非一次性生意，当消费者产生了被“薅羊毛”和被套路的感觉，再次付费的意愿就会降低。如此恶性循环，得到的只有视频平台和用户两败俱伤的局面。

视频平台的收费模式也应更加详尽透明，不能中途突然更改条款，或者隐瞒需要额外增添的费用。《消费者权益保护法》规定，经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息，应当真实、全面，不得作虚假或者引人误解的宣传。要让消费者的每一笔钱都花得明明白白，会员费覆盖的服务标准讲得清清楚楚，同时更要做好售后服务，听取用户意见、及时处理投诉、改进费用收取的不合理之处，才能让人们心甘情愿掏钱买单，吸引更多用户留在平台。

近几年，随着人们版权意识的提升，加上支付手段更加成熟便捷，人们越来越愿意为优质内容买单，国内视频平台的付费会员制度也在慢慢完善、成熟。但健康良好付费生态的建立，是一个长期过程，不能一蹴而就，需要各大平台和用户共同努力，特别是平台要对用户心存敬畏，诚信经营。不论是此前被中消协点名的超前点播、单片付费，还是现在的“套娃式”付费，年年翻新的花式套路在短期内或许能增加平台营收，但透支的是用户未来的付费意愿和对平台的信任，终究不是长久之计。

归根结底，还是要回归付费机制的核心和本源。视频平台付费观看，是对版权的保护，也是对精品原创内容的支持，更是为了实现视频平台和整个业态的良性发展。与其在收费模式上套路消费者，倒不如在精品内容的创作与打磨上多花功夫，毕竟只有好内容才是视频平台的制胜关键。

(责编：王震、吕骞)
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