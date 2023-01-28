李航

没想到现在能在线上逛庙会、玩游戏，还可以在线下兑换春节福袋。”今年春节，不少像王科翔一样的北京市民，通过虚拟与现实相融合的形式，体验到了“厂甸庙会”这项国家级非遗的魅力。

厂甸庙会是北京市西城区首批入选国家级名录的非遗项目，与成都青羊宫庙会、南京夫子庙庙会和上海城隍庙庙会并称为中国四大庙会。今年春节，厂甸庙会开创全国庙会先例，将传统文化与“元宇宙”技术相结合，为这项民俗活动提供了全新的“玩法”。

游客通过扫码进入“元宇宙·厂甸庙会”小程序，可以观赏到一比一复刻的北京琉璃厂古文化街，还可以在基于现实构建的虚拟场景里参与“拼手速·吹糖人”“猜灯谜·云探店”“放烟花·迎福气”“逛非遗·买年货”等一系列丰富多彩的民俗活动，完成相应任务后还可以前往线下，在线下参与活动的琉璃厂老字号商铺内领取节日礼品。

北京市西城区文物保护管理中心主任钮鑫表示，打造“元宇宙·厂甸庙会”的初衷就是想把厂甸庙会这项国家级非遗项目保护和传承下去。“互联网已经成为现代人生活中不可或缺的一部分，基于这样的发展趋势，保护非遗的方式也应该与时俱进。”钮鑫表示，厂甸庙会不仅是一个品牌，更重要的是它属于所有非遗老字号，属于所有非遗传承人，更属于每一个喜爱这项文化的人。未来，“元宇宙·厂甸庙会”将继续借助科技手段实现升级与创新，“我们希望打破空间、时间的限制，让人们随时随地都可以‘云游’厂甸庙会，让厂甸庙会走进每一代人的心中”。

就像钮鑫所说：“观众在哪里，厂甸庙会就在哪里。”“元宇宙·厂甸庙会”揭开了国家级非遗项目厂甸庙会“云”保护大幕，也让非遗在实现“云”保护的过程中，人人都能参与进来，成为非遗的守护者、传承者。北京市西城区文物保护管理中心的创新尝试，为这个春节奉上了多样化、高品质的假日文化盛宴，同时也为打造具有广泛国际影响力的中国文化品牌提供了新的探索路径。

(责编：王震、吕骞)

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