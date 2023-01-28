人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国联通：2023年春节通信大数据展现新气象 

2023年01月28日10:20 | 来源：中国联通
小字号

原标题：国内首份！从2023年春节通信大数据看兔年新气象

　　2023年春节，“回家过年”的热闹景象和温暖不断升温。中国联通从网络流量分布、话务量变化、国际漫游用户流向、App活跃情况等维度，对今年春节假期进行数据洞察。中国联通大数据监测显示，春节期间5G网络流量大幅提升，视频类App活跃度保持领先，高品质的网络服务走向千家万户。侧面反映出春节期间人员出行和流动复苏强劲的背后，是更大的发展潜力、更强的消费动力和更足的经济活力，展现了中国经济在生机勃勃中呈现出“温暖祥和”的新局面。

　　信息通信消费升级提速 5G成为老百姓的重要通信方式

　　从网络流量维度来看，全国5G日均流量同比（同比：与2022春节数据相比，以下表述含义相同）提升60%左右，除夕当天流量达到春节期间最高值，同比提升超过60%。5G流量的大幅增加，反映出5G正在加速融入百姓的日常生活，成为拉动新型信息消费的重要方式之一。

微信图片_20230127133759.jpg

　　从话务量数据维度看，全国4G/5G日均话务量同比提升24%左右。除夕当天话务量达到春节期间最高值，同比提升超过45%。

　　视频彩铃实际用户数超过2.6亿，春节期间视频彩铃用户放音总量日均超过3.8亿次，同比增加34%左右。

微信图片_20230127133931.jpg

　　农村地区5G网络覆盖水平大幅提升 返乡人口明显增多

　　中国联通加速推进900MHz低频网建设，有效促进了我国农村地区的移动网络覆盖水平大幅提升。春节期间，全国行政村4G/5G日均流量定比（定比：与2022年12月的日平均数据相比，以下表述含义相同）提升了13%以上；与春运前相比，全国4G/5G网络流量提升超过20%的行政村总数超过了18万个，Top5省份为：山东，河北，河南，湖南，福建。

　　跨区域、跨境人员出行加速回暖 人员客流量大幅回升

　　从用户数据维度看，全国5G网络开户用户数同比增加72%左右；全国5G网络忙时注册用户数定比增加最多的前三个省为河南、安徽、河北，定比减少最多的三个省为广东、浙江、北京。反映出春节期间大量人员从京、浙、广等地区流出，以及返回人口大省的流动趋势。

微信图片_20230127134022.jpg

　　国际漫游漫出用户日均同比增加20%左右，其中广东、北京、上海漫出人数最多，漫出到达地主要集中在中国香港、美国、中国澳门、中国台湾等；国际漫游漫入用户同比增加65%以上，漫入用户主要来自中国香港、美国、中国澳门、缅甸，漫入到达主要集中在广东、云南、福建。主要原因是在疫情政策优化和春节假期的双重影响下，跨境人员流动、探亲访友、旅游观光等需求加速释放，大幅增加了人员客流量。

微信图片_20230127134046.jpg

　　视频类App活跃度保持领先 短视频业务流量占比最高

　　从移动端App日均流量来看，视频类、即时通信类、浏览下载类为主要流量消耗应用类型。其中，日均流量Top应用为抖音、快手、腾讯视频、哔哩哔哩、西瓜视频。短视频日均流量明显高于长视频。

微信图片_20230127134113.jpg

　　网络服务口碑深入人心 全网媒体宣传亮点突出

　　从网民评价维度来看，有关中国联通的信息阅读总量超过2亿，各类视频播放量超过6000万。其中，网民关于中国联通5G、900MHz网络和服务质量的话题信息超过1万条，同比增长近10%，微博、微信为传播主阵地，占比达到62%。

微信图片_20230127134136.jpg

　　比如，微博网民“ @四月暖暖暖”发博表示“乡村振兴有我联通，我家一直在用，上网速度太快了 ”；网民“@墨墨好幸福”表示“联通上网速度杠杠的，让美好生活更近”肯定了中国联通5G网络质量提升。又比如，网民“@用户6455058280 、@卖火柴”为联通900MHz频段5G网络助力乡村振兴点赞。

　　从大年三十到大年初五，中国联通全网日均监控值班人员4123人，日均出动保障人员1.6万人次、车辆5638台次，圆满完成了央视春晚等1000多条电路的重要通信保障任务，确保各地铁路、公路、航空交通枢纽，以及重要商圈、景区、主要公路和高铁沿线等重点区域的网络稳定运行。通过2023年春节通信大数据，可以看出迈入癸卯兔年，随着疫情防控进入新阶段，人们的生活秩序加快恢复，各地“烟火气”也正升温回归，更让我们看到了一个流动的中国，一个生机勃勃和信心满满的中国。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
端稳中国人“油瓶子” 农业农村部：今年确保大豆油料面积稳定在3.5亿亩以上
　　人民网北京1月28日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，今年，我国将持续推进大豆油料产能提升工程，确保大豆油料面积稳定在3.5亿亩以上，食用植物油自给率提高1个百分点，牢牢端稳中国人的“油瓶子”。 “提升大豆油料产能和自给率，是中央部署的重大任务。…
增值税发票数据显示：春节假期消费平稳增长 旅游服务业加快恢复
　　人民网北京1月28日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局了解到，增值税发票数据显示，今年春节假期，全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%（以下简称同比增长），比2019年春节假期年均增长12.4%，总体保持平稳增长态势。其中，商品消费和服务消费同比分别增长10%和13.5%，比2019年春节假期年均分别增长13.1%和8.1%，生活必需品、家居升级类商品、旅游服务等消费增长较快，返乡过节带动务工大省消费增幅较高。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部