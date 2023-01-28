原标题：国内首份！从2023年春节通信大数据看兔年新气象

2023年春节，“回家过年”的热闹景象和温暖不断升温。中国联通从网络流量分布、话务量变化、国际漫游用户流向、App活跃情况等维度，对今年春节假期进行数据洞察。中国联通大数据监测显示，春节期间5G网络流量大幅提升，视频类App活跃度保持领先，高品质的网络服务走向千家万户。侧面反映出春节期间人员出行和流动复苏强劲的背后，是更大的发展潜力、更强的消费动力和更足的经济活力，展现了中国经济在生机勃勃中呈现出“温暖祥和”的新局面。

信息通信消费升级提速 5G成为老百姓的重要通信方式

从网络流量维度来看，全国5G日均流量同比（同比：与2022春节数据相比，以下表述含义相同）提升60%左右，除夕当天流量达到春节期间最高值，同比提升超过60%。5G流量的大幅增加，反映出5G正在加速融入百姓的日常生活，成为拉动新型信息消费的重要方式之一。

从话务量数据维度看，全国4G/5G日均话务量同比提升24%左右。除夕当天话务量达到春节期间最高值，同比提升超过45%。

视频彩铃实际用户数超过2.6亿，春节期间视频彩铃用户放音总量日均超过3.8亿次，同比增加34%左右。

农村地区5G网络覆盖水平大幅提升 返乡人口明显增多

中国联通加速推进900MHz低频网建设，有效促进了我国农村地区的移动网络覆盖水平大幅提升。春节期间，全国行政村4G/5G日均流量定比（定比：与2022年12月的日平均数据相比，以下表述含义相同）提升了13%以上；与春运前相比，全国4G/5G网络流量提升超过20%的行政村总数超过了18万个，Top5省份为：山东，河北，河南，湖南，福建。

跨区域、跨境人员出行加速回暖 人员客流量大幅回升

从用户数据维度看，全国5G网络开户用户数同比增加72%左右；全国5G网络忙时注册用户数定比增加最多的前三个省为河南、安徽、河北，定比减少最多的三个省为广东、浙江、北京。反映出春节期间大量人员从京、浙、广等地区流出，以及返回人口大省的流动趋势。

国际漫游漫出用户日均同比增加20%左右，其中广东、北京、上海漫出人数最多，漫出到达地主要集中在中国香港、美国、中国澳门、中国台湾等；国际漫游漫入用户同比增加65%以上，漫入用户主要来自中国香港、美国、中国澳门、缅甸，漫入到达主要集中在广东、云南、福建。主要原因是在疫情政策优化和春节假期的双重影响下，跨境人员流动、探亲访友、旅游观光等需求加速释放，大幅增加了人员客流量。

视频类App活跃度保持领先 短视频业务流量占比最高

从移动端App日均流量来看，视频类、即时通信类、浏览下载类为主要流量消耗应用类型。其中，日均流量Top应用为抖音、快手、腾讯视频、哔哩哔哩、西瓜视频。短视频日均流量明显高于长视频。

网络服务口碑深入人心 全网媒体宣传亮点突出

从网民评价维度来看，有关中国联通的信息阅读总量超过2亿，各类视频播放量超过6000万。其中，网民关于中国联通5G、900MHz网络和服务质量的话题信息超过1万条，同比增长近10%，微博、微信为传播主阵地，占比达到62%。

比如，微博网民“ @四月暖暖暖”发博表示“乡村振兴有我联通，我家一直在用，上网速度太快了 ”；网民“@墨墨好幸福”表示“联通上网速度杠杠的，让美好生活更近”肯定了中国联通5G网络质量提升。又比如，网民“@用户6455058280 、@卖火柴”为联通900MHz频段5G网络助力乡村振兴点赞。

从大年三十到大年初五，中国联通全网日均监控值班人员4123人，日均出动保障人员1.6万人次、车辆5638台次，圆满完成了央视春晚等1000多条电路的重要通信保障任务，确保各地铁路、公路、航空交通枢纽，以及重要商圈、景区、主要公路和高铁沿线等重点区域的网络稳定运行。通过2023年春节通信大数据，可以看出迈入癸卯兔年，随着疫情防控进入新阶段，人们的生活秩序加快恢复，各地“烟火气”也正升温回归，更让我们看到了一个流动的中国，一个生机勃勃和信心满满的中国。

(责编：董童、李源)

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