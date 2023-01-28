原标题：水滴公司CEO沈鹏发布全员信：2023年保持合理盈利

1月28日，水滴公司创始人兼CEO沈鹏在春节后第一个工作日发布全员信。沈鹏在信中表示，2023年水滴的发展策略是：以用户为中心，在合理盈利的前提下，追求更高质量的创新和增长。

2022年，水滴积极转变发展模式，由之前注重业务规模和用户规模的快速增长调整为注重追求可持续的高质量发展。2022年前三季度，水滴的营业收入分别为6.49亿元、7.01亿元、7.72亿元，连续三个季度净利润为正，累计净利润4.82亿元。

沈鹏表示，水滴2022年取得了超过市场预期的业绩表现，未来仍需要具备始终创业的心态和状态。他认为，创业是持续为用户创造价值的“无限游戏”，而不是只关注业务规模、竞争“输赢”的“有限游戏”。

“面对当前这个大环境应有的做事态度：务实、敬业、专注、从本质出发、点点滴滴求合理，”沈鹏表示，经过2022年的努力，目前水滴进入健康可持续发展的状态，为接下来的几年打下良好的基础。

以下为全员信全文：

亲爱的水滴小伙伴们：

新年快乐！壬寅年已过，癸卯年已开工！

这几年的新冠疫情和全球经济大环境的变化是一场前所未见的变局，对于各行各业都是非常大的挑战，尤其是创业公司，需要更坚定的信念、更敏锐的反应、更坚决的执行，才有机会生存下来。

回看2022年，我们全体水滴伙伴们坚持践行“用互联网科技助推广大人民群众有保可医，保障亿万家庭”创业初心与使命，胸怀爱心地帮助了更多人，用更专业的服务满足了更多用户的需求。

2022年，我们在坚持持续为用户创造价值的基础上，提出了降本增效、健康发展的战略目标。经过一年多的努力，我们取得了超过市场预期的业绩表现：财务方面实现了健康可持续的盈利、充裕的现金储备；水滴保通过产品创新和服务升级覆盖更多用户群体，成为国内领先的保险中介平台和保险科技平台；水滴筹在透明运营方向上坚定前行，成为推动行业规范发展的探路者；翼帆医药在CRO和临床招募等领域，用了一年多时间做出了其他平台更多年才能达到的状态、赢得了众多合作伙伴的认可，进入了细分领域的第一阵营。我们的努力获得了各方的积极评价和反馈，值得为自己的表现鼓掌！

还记得2022年的年中，我和大家说，必须保持始终创业的空杯心态，持续学习；必须保持始终创业的勤俭作风，延迟满足感。在面对复杂环境和巨大挑战时，始终创业是一种必须具备的心态和状态。

每当大环境的变化引起了时代的变革，总会有一些公司脱颖而出，成为新的领军者。就我的观察，那些让人敬佩的公司、称得上伟大的公司基本都是坚持秉持着始终创业的心态和状态，通常这些的公司具备这些特质，这些也是需要我们内部持续强化的：

1、以用户为中心，持续的为用户创造价值

创业是持续为用户创造价值的“无限游戏”，而不是只关注业务规模、竞争“输赢”的“有限游戏”。在“有限游戏”中，“输赢”只是某个时间段的结果，阶段性“赢”往往未必能持续“赢”。只有当我们公司全员都转向持续为用户创造价值时，我们的日常工作、公司经营就成了“无限游戏”。我们以用户为中心，持续的为用户创造价值，就更有可能把握住这场“无限游戏”的关键点，并持续胜出。

我们需要深刻认知到，自己所面对的每一位产品或服务的使用者都是我们的用户，包括业务上的客户，也包括公司内部的同事。忽视用户，会让我们的工作失去焦点和价值基础。

要做到以用户为中心，最重要的一点就是自己先要成为用户，要能全面的站在用户的角度看待问题，看待我们工作中的一切。而持续为用户创造价值，就需要我们持续理解、洞察用户的真实需求、以终为始地为找到最佳解决方案。敏锐察觉到用户需求的变迁，和潜在用户的所在，从而把握住更多的创新机会。当我们具备这样的能力和心态时，也会更客观看待创业中的跌宕起伏，这种长期主义的平常心也更助于我们与公司一起穿越周期，从而成就更好的公司和自己。

2、坚定信念和坚决执行

伟大的公司里的大部分成员，都有着对所做事业的坚定信念和坚决执行。每一家成为百年企业的伟大公司，在其发展过程中一定会经历过顺境和逆境，会面临无数的困难、挑战和诱惑。到达成功彼岸，必须要对公司的创业使命和愿景有着坚定的信念和坚决的执行。

坚定的信念源自公司内部每一个伙伴对于创业使命和愿景的高度认同，以及日常工作中遇到挑战时，表现出来的顽强意志、高投入度和强大执行力，缺一不可。

有坚定信念的人往往是长期主义者，他们真正明白时代的发展规律。能够持续为用户创造价值、建立更高业务壁垒，不是一朝一夕的事情，有时需要十年、二十年甚至更久的时间。

我们的使命“用互联网科技助推广大人民群众有保可医，保障亿万家庭”，我们的愿景“联合合作伙伴打造中国版的联合健康集团，让水滴用户用更低的费用享受更好的诊疗”，这就是我们水滴人的创业理想。

我相信当我们全员对水滴事业都抱有更坚定的信念时，在我们持续的激情奋斗过程中，水滴一定会成为一家让人敬佩的公司。

3、要仰望星空更要脚踏实地，点点滴滴求合理

最近两年里，我在不同的场合里总会提到台塑集团创办人王永庆先生的一句话——“追根究底，实事求是，点点滴滴求合理”，这正是我们面对当前这个大环境应有的做事态度：务实、敬业、专注、从本质出发、点点滴滴求合理。

不论做什么事，要抓主要矛盾，从本质出发找到最适合的做法和标准，省掉更多形式大于实际的工作，把最需要做好的事情做到极致，这才是我们需要的，这也是所谓的工匠精神。这不仅是我们每个人对自己的要求，也是对协作者的要求。做到这些，我们取得引领行业的成绩必定水到渠成，指日可待。

整体来看，我们在2022年的努力，让公司进入健康可持续发展的状态，也为接下来的几年打下良好的基础。2023年，我们的发展策略是：以用户为中心，在合理盈利的前提下，追求更高质量的创新和增长。因为，当市场上的各公司都乐观的时候，都敢于为未来投入的时候，往往是更有可能通过科技创新推动行业发展、推动社会进步、造福广大人民群众的更好时期，期待我们在2023年里做出更有意义的事情！

同时，我们需要更加重视组织建设和年轻人的培养，通过一场又一场用结果说话的实战，培养出更多优秀管理者和专业人才，能够真正的、更好的、持续的为水滴用户创造价值，把我们的愿景变成现实！

2023年，不负好时光，让我们一起脚踏实地，纵情向前！一起开启新征程！

沈鹏

2023年1月28日

(责编：董童、李源)

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