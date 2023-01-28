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2023届高校毕业生将达1158万人

七部门联合开展促就业“国聘行动”

2023年01月28日08:41 | 来源：北京日报
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原标题：2023届高校毕业生将达1158万人

　　2023届全国高校毕业生预计达到1158万人，同比增加82万人。教育部、科技部、人社部等七部门日前联合开展促就业“国聘行动”，面向2023届普通高校毕业生、2022届离校未就业毕业生等重点群体，集中发布优质就业岗位。

　　各部门明确，要严格招聘审核，多利用数字技术审查招聘单位资质和招聘信息真实性、合法性，严厉打击虚假招聘。加强对招聘流程的监管，做好劳动权益保障，依法查处招聘过程中的虚假、欺诈和就业歧视等违法违规行为。不得将毕业院校、国（境）外学习经历、学习方式（全日制和非全日制）、本单位实习期限等作为限制性条件。加强对个人信息的保护，杜绝求职者信息泄露等情况。

　　2023届高校毕业生等重点群体促就业“国聘行动”将持续到今年6月。为充分发挥国有企业稳岗促就业示范带动作用，千方百计促进高校毕业生等重点群体高质量充分就业，一系列优质就业岗位正在线上平台集中发布。毕业生可以通过国聘招聘平台、中智招聘平台、教育部国家大学生就业服务平台、中国人力资源市场网、中国公共招聘网、高校毕业生就业服务平台、团团微就业等线上平台，精准获取求职服务。

　　下一步，教育部门和高校将积极组织动员高校毕业生参与招聘活动，引导毕业生树立正确的就业观和择业观，为用人单位开展线上线下校园招聘提供便利。科技部门将调动科技型中小企业和高新技术企业，推动产业与人才互融互促，带动高校毕业生就业。妇联组织将从加强就业指导、挖掘就业岗位等方面入手，组织女企业家提供更多就业机会，帮助更多女大学生实现就业。（实习记者 何蕊）

(责编：董童、李源)
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