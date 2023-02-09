人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“人勤春来早 备耕正当时”报道

畅网络、添保障 滚滚车轮为春耕物资运输按下“加速键”

人民网记者李栋 乔雪峰
2023年02月09日08:57 | 来源：人民网
小字号

人勤春来早，铁路支农忙。春节过后，春耕备耕从南到北在全国各地陆续展开，全国铁路部门多措并举确保运输畅通，为春耕物资运输按下“加速键”。

春耕备耕大忙时节，各地春耕物资需求持续上涨，肥料作为粮食的“粮食”，供应是否充足，运输是否及时，既直接影响农业生产，又关系到种粮农民的“钱袋子”。

铁路部门为确保粮食生产提供坚强运输保障

立春过后，随着天气逐渐转暖，东北地区陆续开始春耕备耕，农业物资需求量增加。在中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳车务段的新台子站，春耕物资运输现场一片繁忙。

“自1月5日以来，化肥等春耕物资集中到达车站。车站从计划源头出发，做到快取快送，在保证安全基础上，积极与货运部门和企业配合，减少机车待业时间，确保将春耕物资及时送货到位。”新台子站负责人介绍，车站通过增加专用线取送车频次，保证日均卸运化肥25车约1200吨，第一时间将农资送到农民手中。

新台子站春耕农资装卸繁忙。李季春 摄

“东北是全国粮食主产区，也是化肥等农用物资需求较大地区。通过统筹抓好化肥等农用物资运输保障工作，按照‘优先受理、优先配空、优先装车、优先卸车、优先挂运’的原则，采取切实有效措施，确保铁路农用物资运输通道畅通。”中国铁路沈阳局集团有限公司相关负责人介绍，截至2月5日，已发送化肥、农机等春耕物资16.9万吨，为确保粮食生产提供了坚强运输保障。

2月8日，中国铁路北京局集团公司北京货运中心宣化货场同样一片繁忙景象，装卸工人驾驶叉车将到达化肥装入整装待发的短驳车辆，确保第一时间送到农民手里。

春耕时节，北京货运中心开足马力，抢运春耕物资，在承运、仓储、装卸、交付等环节对春耕物资运输开辟“绿色通道”，实施重点物资运输“五优先”制度，最大限度保证春耕物资快装、快运、快卸。今年以来，北京货运中心装卸化肥等春耕物资842车，4.6万吨，同比增长1.7％。

开辟“绿色通道”把春耕农资送达田间地头

农资运输忙，到达田间地头“最后一公里”的效率更为重要。辽宁省化工轻工总公司储运公司经理刘志凯介绍，每年这个时候都是春耕备耕繁忙阶段，一批一批化肥到货时间集中，“铁路部门在全力做好运输组织的同时，开辟了春耕农资运输‘绿色通道’，大大提高了化肥传递‘最后一公里’的运输效率。”

春耕备耕正当时，铁路部门全力做好春耕物资运输。中国铁路南昌局供图

为满足农户及种植业生产需求，中国铁路南昌局集团各部门启动种子、化肥、农药等农资运输保障工作，确保赣闽两省各地农户农资供应充足稳定。江西、福建多地货运重点车站，密切关注安徽、山西等地入赣入闽农资农物。同时优化货车编组计划和开行方案，施行“点对点”春耕物资列车精准对接，为春耕春种提供有效运输保障。

“南昌、福州、向塘、鹰潭等机务部门针对重点春耕物资运输线路，备足机车乘务员，通过司机换班不换车、人停车不停的方式提升货运周转率，确保农用物资第一时间运送农户手中。”南铁工务部门相关负责人说。

交通部门多措并举保障重点物资运输畅通有序

交通运输部发布的《2023年综合运输春运疫情防控和运输服务保障总体工作方案》明确要求，保障能源、粮食等重点物资运输畅通有序。

交通运输部相关部门负责人表示，各地要密切协同联动，加强运力调度，做好应急准备，全力确保能源、粮食、农机农资等重点物资干线运输和集疏运高效运行。

“各地要及时掌握种子、农药、化肥、农机等农业生产物资运输需求，统筹利用综合交通运输资源，加强调度指挥和运输组织，确保农业生产物资运输需求及时响应、物资及时运达。”该负责人说，对于承运春耕化肥等重点农业生产物资的船舶要实施优先引航、优先过闸、优先锚泊、优先靠离泊措施，确保农资水路运输通畅。

此外，为做好农资保供，农业农村部设立春耕农资保供热线电话010-59191312。春耕生产中如遇农资运输流通、进村进店堵点卡点等问题，可通过热线电话进行反映，确保春耕工作的顺利进行。

“人勤春来早 备耕正当时”系列报道：

确保用种安全 良种农资保障春耕生产下好“先手棋”

不误农时春耕忙 科技雨露润泽希望的田野

抢抓农时备春耕 冬小麦种植面积预计超3.3亿亩

(责编：鲁婧、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
风云三号04批卫星启动研制 支撑第三代气象卫星智慧观测
　　人民网北京2月9日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局消息，2月7日，风云气象卫星研制与论证工作汇报暨风云三号04批卫星工程启动仪式在中国航天科技集团公司第八研究院举行。 据介绍，风云三号04批卫星是我国第二代极轨气象卫星收官之作，包含一颗倾斜轨道降水测量卫星和一颗太阳同步晨昏轨道卫星，将进一步提升载荷探测能力、平台服务保障能力，通过与静止气象卫星配合，首次实现我国卫星高低轨协同观测的在轨验证，支撑第三代气象卫星智慧观测和体系发展。…
国务院国资委等十三部门发文：推动国有企业办医疗机构高质量发展
　　人民网北京2月8日电 （黄盛）日前，由国务院国资委、国家卫生健康委、中央编办、国家发展改革委等十三部门联合印发的《支持国有企业办医疗机构高质量发展工作方案》（以下简称《工作方案》）正式对外公开。 《工作方案》指出，将国有企业办医疗机构纳入区域卫生规划和医疗机构设置规划，纳入分级诊疗和医疗急救体系，坚持国有企业办医疗机构公益性，充分发挥其在基本医疗服务提供、急危重症和疑难病症诊疗等方面的重要作用，承担医疗卫生机构人才培养、医学科研、医疗教学等任务，承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、援外、国防卫生动员、支农、支边和支援社区等任务。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部