人民网记者李栋 乔雪峰

人勤春来早，铁路支农忙。春节过后，春耕备耕从南到北在全国各地陆续展开，全国铁路部门多措并举确保运输畅通，为春耕物资运输按下“加速键”。

春耕备耕大忙时节，各地春耕物资需求持续上涨，肥料作为粮食的“粮食”，供应是否充足，运输是否及时，既直接影响农业生产，又关系到种粮农民的“钱袋子”。

铁路部门为确保粮食生产提供坚强运输保障

立春过后，随着天气逐渐转暖，东北地区陆续开始春耕备耕，农业物资需求量增加。在中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳车务段的新台子站，春耕物资运输现场一片繁忙。

“自1月5日以来，化肥等春耕物资集中到达车站。车站从计划源头出发，做到快取快送，在保证安全基础上，积极与货运部门和企业配合，减少机车待业时间，确保将春耕物资及时送货到位。”新台子站负责人介绍，车站通过增加专用线取送车频次，保证日均卸运化肥25车约1200吨，第一时间将农资送到农民手中。

新台子站春耕农资装卸繁忙。李季春 摄

“东北是全国粮食主产区，也是化肥等农用物资需求较大地区。通过统筹抓好化肥等农用物资运输保障工作，按照‘优先受理、优先配空、优先装车、优先卸车、优先挂运’的原则，采取切实有效措施，确保铁路农用物资运输通道畅通。”中国铁路沈阳局集团有限公司相关负责人介绍，截至2月5日，已发送化肥、农机等春耕物资16.9万吨，为确保粮食生产提供了坚强运输保障。

2月8日，中国铁路北京局集团公司北京货运中心宣化货场同样一片繁忙景象，装卸工人驾驶叉车将到达化肥装入整装待发的短驳车辆，确保第一时间送到农民手里。

春耕时节，北京货运中心开足马力，抢运春耕物资，在承运、仓储、装卸、交付等环节对春耕物资运输开辟“绿色通道”，实施重点物资运输“五优先”制度，最大限度保证春耕物资快装、快运、快卸。今年以来，北京货运中心装卸化肥等春耕物资842车，4.6万吨，同比增长1.7％。

开辟“绿色通道”把春耕农资送达田间地头

农资运输忙，到达田间地头“最后一公里”的效率更为重要。辽宁省化工轻工总公司储运公司经理刘志凯介绍，每年这个时候都是春耕备耕繁忙阶段，一批一批化肥到货时间集中，“铁路部门在全力做好运输组织的同时，开辟了春耕农资运输‘绿色通道’，大大提高了化肥传递‘最后一公里’的运输效率。”

春耕备耕正当时，铁路部门全力做好春耕物资运输。中国铁路南昌局供图

为满足农户及种植业生产需求，中国铁路南昌局集团各部门启动种子、化肥、农药等农资运输保障工作，确保赣闽两省各地农户农资供应充足稳定。江西、福建多地货运重点车站，密切关注安徽、山西等地入赣入闽农资农物。同时优化货车编组计划和开行方案，施行“点对点”春耕物资列车精准对接，为春耕春种提供有效运输保障。

“南昌、福州、向塘、鹰潭等机务部门针对重点春耕物资运输线路，备足机车乘务员，通过司机换班不换车、人停车不停的方式提升货运周转率，确保农用物资第一时间运送农户手中。”南铁工务部门相关负责人说。

交通部门多措并举保障重点物资运输畅通有序

交通运输部发布的《2023年综合运输春运疫情防控和运输服务保障总体工作方案》明确要求，保障能源、粮食等重点物资运输畅通有序。

交通运输部相关部门负责人表示，各地要密切协同联动，加强运力调度，做好应急准备，全力确保能源、粮食、农机农资等重点物资干线运输和集疏运高效运行。

“各地要及时掌握种子、农药、化肥、农机等农业生产物资运输需求，统筹利用综合交通运输资源，加强调度指挥和运输组织，确保农业生产物资运输需求及时响应、物资及时运达。”该负责人说，对于承运春耕化肥等重点农业生产物资的船舶要实施优先引航、优先过闸、优先锚泊、优先靠离泊措施，确保农资水路运输通畅。

此外，为做好农资保供，农业农村部设立春耕农资保供热线电话010-59191312。春耕生产中如遇农资运输流通、进村进店堵点卡点等问题，可通过热线电话进行反映，确保春耕工作的顺利进行。

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(责编：鲁婧、高雷)

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