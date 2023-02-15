人民网北京2月15日电 （记者杜燕飞）“在我们医药物资比较紧张的时候，人民网围绕民生所需，为我们捐赠了防疫药品，真是太及时了，太感谢了。”近日，在收到上海诺斯清生物科技有限公司（以下简称“诺斯清”）、苏州第四制药厂有限公司（以下简称“苏州第四制药厂”）通过人民网“防疫互助平台”分别寄来的生理性海水鼻腔护理喷雾、右布洛芬胶囊后，福建省连城县莲峰镇有关部门负责人表示，将尽快按照当地实际情况进行分配，让药品发挥更大的作用。

福建省连城县莲峰镇收到诺斯清通过人民网“防疫互助平台”捐赠的生理性海水鼻腔护理喷雾。曾金水摄

自新冠病毒疫情发生以来，农村地区医疗资源相对薄弱，农村留守老人和儿童等脆弱人群较多。为助力农村地区疫情防控，人民网发起了“农村防疫公益行动”，推出人民网“防疫互助平台”，号召社会各界力量联合起来，为农村地区和县域社区的重点人群，提供防疫相关的公益支持。

自平台推出以来，为广大群众搭建了近距离社区村组间的药品及防护物资互助共享公益信息平台，一些爱心企业来电咨询，表示愿意提供力所能及的帮助。

福建省连城县莲峰镇收到苏州第四制药厂通过人民网“防疫互助平台”捐赠的右布洛芬胶囊。曾金水摄

其中，诺斯清、苏州第四制药厂积极响应，主动加入人民网“农村防疫公益行动”，并通过人民网“防疫互助平台”分别向新疆维吾尔自治区喀什地区、西藏自治区日喀则市康马县、福建省连城县莲峰镇捐赠了生理性海水鼻腔护理喷雾和右布洛芬胶囊，更偏重适合老人与孩子等群体的医药用品。

“在全民防疫的行动中，正是我们履行社会责任的关键时刻，这次我们捐赠了诺斯清生理性海水鼻腔护理喷雾，为农村防疫贡献一份力量。”爱朋医疗副总经理、诺斯清总经理李庆表示，鼻腔盐水冲洗操作简单，适应症广泛，适合民众居家操作，虽然是个小方法，但能有效降低病原体侵入的几率，希望帮助更多的人提高鼻腔的免疫功能，防止病毒感染、做好个人防护。

苏州第四制药厂董事长许红磊介绍：“自2022年12月以来，面对退烧药品紧缺的情况下，我们开足马力生产，全力保供，并向城市一线工作者、老人和儿童等群体捐赠了右布洛芬胶囊。”

许红磊表示：“这次参与人民网发起的‘农村防疫公益行动’，是一件非常有意义的事情，希望通过贡献自身的力量让更多人受益。”

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(责编：孙红丽、吕骞)

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