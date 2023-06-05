人民网北京6月5日电 （记者王连香）今记者从中国铁路12306官网获悉，为进一步做好学生优惠票发售工作，方便学生乘车出行，6月5日起，铁路12306手机客户端提供学生优惠资质在线核验服务，在中国高等教育学生信息网按时完成每学年学籍电子注册的普通高校学生可进行在线核验。

同时，铁路仍保留线下核验渠道，符合学生优惠票条件的学生可继续选择原方式核验购票。

图片来源：中国铁路12306官网截图

(责编：王连香、吕骞)

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